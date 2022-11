Tampil dengan Tubuh Sehat dan Ideal, Ternyata Ini yang Rutin Dilakukan Fanny Ghassani 

Tribunnews.com/Aisyah Nur

Fanny Ghassani saat ditemui di acara konferensi pers peluncuran CATCH, Coach at The Center of Health oleh FITA, di Jakarta, Senin (7/11/2022) mengatakan, berolahraga bukan untuk menurunkan berat badan, melainkan rasa bahagia Ia mengaku setelah melakukan Muay Thai yang, muncul perasaan senang.