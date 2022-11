Chord Gitar dan Lirik Lagu Keramat - Rhoma Irama: Hai Manusia, Hormati Ibumu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Keramat dari Rhoma Irama.

Lagu Keramat dari Rhoma Irama berisi nasihat untuk menghormati dan patuh terhadap Ibu.

Kunci Gitar dan Lirik Lagu Rhoma Irama - Keramat:

[Intro] Am F Am F

Dm F F#m Am

Am Am E G Am

Hai manusia

C

hormati ibumu

Am Am E G Am

Yang melahirkan

C

dan Membesarkanmu

Dm Am

Darah dagingmu dari air susunya

Dm G Am

Jiwa ragamu dari kasih Sayangnya

Dm Am

Dialah manusia satu satunya

Dm G Am

Yang menyayangimu tanpa ada Batasnya

[Intro] Am F G Am (2x)

E F E

Doa ibumu dikabulkan Tuhan

F E

Dan kutukannya jadi kenyataan

[Intro] Am D Am

E F E

Ridha Ilahi karena ridhanya

F E

Murka Ilahi karena murkanya

Am F

Bila kau sayang pada kasihmu

G Am

Lebih sayanglah pada ibumu

Am F

Bila kau patuh pada rajamu

G Am

Lebih patuhlah pada ibumu

Am Am E G Am

Bukannya gunung

C

tempat kau meminta

Am Am E G Am

Bukan lautan

C

tempat kau memuja

Dm Am

Bukan pula dukun tempat kau menghiba

Dm G Am

Bukan kuburan tempat memohon doa

Dm Am

Tiada keramat yang ampuh di dunia

Dm G Am

Selain dari doa ibumu juga

[Intro] Am F G Am (2x)

E F E

