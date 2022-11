Lirik dan Terjemahan Lagu Made You Look - Meghan Trainor, Viral di TikTok: Aku Mencintaimu Dari Awal

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Made You Look yang dinyanyikan Meghan Trainor. Kini tengah viral di TikTok.

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi asal Amerika Serikat, Meghan Trainor baru saja merilis lagu berjudul Made You Look.

Lagu Made You Look telah resmi merilis lagu pads Jumat, 21 Oktober 2022.

Diketahui lagu Made You Look memiliki makna tenang self-love dalam kondisi diri apapun.

Kini lagu Made You Look tengah viral di TikTok.

Hingga ada challenge dance untuk lagu Made You Look.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Made You Look yang dinyanyika oleh Meghan Trainor:

Oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Why you gotta hug me like that every time you see me?

Kenapa kau harus memelukku seperti itu setiap kali kau melihatku?

Why you always making me laugh

Kenapa kamu selalu membuatku tertawa

Swear you're catching feelings

Bersumpah kamu menangkap perasaan

I loved you from the start

Aku mencintaimu dari awal

So it breaks my heart

Jadi itu menghancurkan hatiku

When you say I'm just a friend to you

Saat kau bilang aku hanya teman untukmu