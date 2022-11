Rayakan 14 Tahun Pernikahan, Bunga Citra Lestari Ziarah ke Makam Mendiang Ashraf Sinclair

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Bunga Citra Lestari ziarah ke makam mendiang suaminya, Ashraf Sinclair.

Diketahui, Ashraf Sinclair meninggal pada 18 Februari 2020 silam.

Kali ini, Bunga Citra Lestari ziarah ke makam Ashraf Sinclair saat momen ulang tahun pernikahannya.

Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair menikah pada 8 November 2008 lalu.

Harusnya, pasangan Bunga Citra Lestari dan Ashraf Sinclair merayakan ulang tahun pernikahan ke-14.

Bunga Citra Lestari memperingatinya dengan mengunjungi makam suaminya di San Diego Hills, Karawang.

Momen tersebut diabadikan Bunga Citra Lestari melalui akun Instagram pribadinya @bclsinclair.

Dalam potongan video itu, BCL tampak mengenakan pakaian serba putih dan menabur bunga di makam mendiang Ashraf Sinclair.

Bunga Citra Lestari mengunggah video tersebut dengan menyisipkan lagu dari John Mayer yang berjudul You’re Gonna Live Forever in Me.

Penyayi yang kerap disapa BCL ini mengenang momen saat ia dan mendiang suaminya mengikat janji suci.

Meski suda berbeda alam, BCL menyebut Ashraf Sinclair tetap ada di benaknya.

"14 years ago, we made a promise to always love each other..

Today, eventho we are in a different world, and life has been different for me here..

But you will forever be in my heart..

Happy Anniversary.

(14 tahun yang lalu, kita berjanji untuk selalu saling mencintai..

Hari ini, walaupun kita berada di dunia yang berbeda, dan hidup telah berbeda untukku di sini..

Tapi kamu akan selamanya ada di hatiku..

Selamat Ulang Tahun Pernikahan)," tulis Bunga Citar Lestari.

