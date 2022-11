Anoboy Diblokir, Ini 10 Aplikasi Nonton Anime Legal Subtitle Bahasa Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Situs nonton anime Anoboy diblokir oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain Anoboy, Kominfo pernah memblokir situs nonton anime lainnya seperti Samehadaku dan Animeindo.tv.

Situs nonton anime Anoboy diblokir karena dinilai ilegal atau tidak resmi, dikutip dari TribunBengkulu.

Kini, pecinta anime dapat mengakses situs legal secara gratis.

Di antara situs nonton anime legal ini, ada yang dapat diakses dari Indonesia dan ada yang hanya dapat diakses di negara tertentu.

Berikut ini situs nonton anime legal yang bisa diakses di Indonesia.

1. BStation

BStation adalah aplikasi streaming anime buatan Tiongkok.

Aplikasi yang juga dikenal sebagai BiliBili ini dapat diakses secara gratis di Indonesia.

Pengguna cukup mendaftar menggunakan e-mail dan melakukan verifikasi melalui e-mail yang dikirim dari BStation.

Ada banyak anime legal yang bisa disaksikan di BStation, di antaranya Attack on Titan, Spy x Family, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, The Eminence of Shadow, Detective Conan, hingga Tokyo Revengers.

Anime Attack on Titan di situs BStation (BStation)

Kelebihan dari situs ini adalah dapat diakses tanpa mendaftarkan e-mail dan tersedia berbagai film.

Namun, ada juga pengguna yang mengunggah konten anime ilegal, yang tidak ditayangkan secara resmi oleh BStation.

Biasanya, konten anime ilegal yang diunggah secara mandiri oleh pengguna memiliki kualitas video yang lebih rendah dan terpisah dari episode-episode lainnya.