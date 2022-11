Chord Gitar Satu Rasa Satu Cinta - Fauzana feat Aprilian, Beserta Lirik dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Satu Rasa Satu Cinta.

Lagu Satu Rasa Satu Cinta dinyanyikan oleh Fauzana bersama dengan Aprilian.

Lirik Satu Rasa Satu Cinta diciptakan oleh Roza'c Tanjung.

Lagu ini menceritakan tentang kisah dan janji setia kekasih untuk pasangannya.

Satu Rasa Satu Cinta pertama kali dirilis pada 20 Maret 2020 lalu.

Lagu Satu Rasa Satu Cinta ini juga telah dinyanyikan ulang oleh beberapa penyanyi dan konten kreator musik lainnya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Rasa Satu Cinta - Fauzana feat Aprilian:

Intro :

Am G F C

Am G F G

F C G C

F C G C

.

C C

hatiku cuma ada satu

G C

bila dua adalah dirimu

F C

cintaku cuma kamu satu

G C

yang terakhir didalam hidupku

F C

cintaku cuma kamu satu

G C

yang terakhir didalam hidupku..

.

Int. F G C

F G C

.

C C

padamu telah ku pasrahkan

G C

jiwa raga ini untuk selamanya

F C

padamu telah ku ikrarkan

G C

sumpah janji cintaku yang suci

F C

padamu telah ku ikrarkan

G C

sumpah janji cintaku yang suci..

.

G C

berdua.. kita satu rasa..

G C

dua hati.. satu cinta..

G C

berdua.. kita satu rasa..

G C

dua hati.. satu cinta..

.

Reff :

Am G

kekasih.. cintaku..

F C

jagalah aku selalu..

Am G

oh sayang.. jangan kau ragu..

F G

segalanya.. untukmu..

.

Am G

ku tak ingin.. emas dan permata

F C

yang ku mau setiamu..

Am G

detik ini.. ku berkata

F G

sampai mati setiaku..

C

padamu..

.

Musik :

Am G F C

Am G F G

F C G C

F C G C

.

C C

padamu telah ku pasrahkan

G C

jiwa raga ini untuk selamanya

F C

padamu telah ku ikrarkan

G C

sumpah janji cintaku yang suci

F C

padamu telah ku ikrarkan

G C

sumpah janji cintaku yang suci..

.

G C

berdua.. kita satu rasa..

G C

dua hati.. satu cinta..

G C

berdua.. kita satu rasa..

G C

dua hati.. satu cinta..

.

Reff :

Am G

kekasih.. cintaku..

F C

jagalah aku selalu..

Am G

oh sayang.. jangan kau ragu..

F G

segalanya.. untukmu..

.

Am G

ku tak ingin.. emas dan permata

F C

yang ku mau setiamu..

Am G

detik ini.. ku berkata

F G

sampai mati setiaku..

C

padamu..

.

Outro :

Am G F C

Am G F G

F C G C

F C G C

Video Klip Satu Rasa Satu Cinta - Fauzana feat Aprilian:

