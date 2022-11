Diikuti 35 Peserta, Marlienna Suwito Raih Runner Up ke-3 di Ajang Mrs Worldwide Internasional 2022

Laporan wartawan Tribunnews.com Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Marlienna Suwito, S.Sos., M.Psi, terpilih menjadi pemenang pertama Mrs Worldwide Indonesia 2022 yang diadakan oleh Yayasan Eska Indonesia.

Ibu dua anak ini menamatkan pendidikan di jenjang S-2 Psikologi di sebuah kampus ternama di Jakarta dan saat ini tengah menjadi Kandidat S-3 leadership.

Semangat untuk menuntut ilmu setinggi tingginya, sejalan dengan prinsip hidup wanita kelahiran 38 tahun silam ini, yaitu strive to be the best.

Di luar dunia pendidikan, Marliennna Suwito memiliki aktivitas sebagai pengusaha di bidang health and wellness.

Sebagai seorang entrepreneur, wanita asal Bandar Lampung ini, beberapa kali meraih penghargaan, antara lain APEC Awards dan AWEN Awards.

"Dimulai pada 23 September 2022 lalu berrtepatan dengan final Mrs Worldwide Indonesia untuk jadi yang pertama saat itu. Lalu ke jenjang internasional dan memakan waktu kurang lebih 1 bulan," papar Mrs Marlienna belum lama ini.

Persaingan dan penjurian yang sangat ketat dalam penyelenggaraan acara di Singapura ini, Mrs. Marliene berhasil meraih 3rd Runner Up, membawa nama harum Indonesia untuk pertama kalinya perwakilan Indonesia dalam ajang Internasional mendapatkan juara.

Selain itu Mrs. Marliene juga terpiih sebagai Queen Of People Choice dan Mrs. Lady Of Empowerment.

Sementara untuk 1st Runner Up Mrs Worldwide Indonesia 2022 diraih Mrs. Ratih Soe Kosasie, sosok yang tidak asing lagi di panggung Tari Tango di Tanah Air, nantinya akan dikirim ke ajang serupa yaitu Mrs Global Universe tahun depan. Wanita kelahiran Kota Blitar, Jawa Timur ini memang dikenal sebagai seorang pecinta dan penari Tango. Ratih Soe sudah 12 tahun mengorganisir International Tango Festival di Bali.

Event tahunan bertajuk ”Tango in Paradise for Humanity” ini, sudah mendunia dan diikuti oleh para penari Tango profesional dari seluruh dunia. Dan pada tahun 2022 ini, Ratih Soe dan tim kembali mendapatkan lisence resmi dari Buenos Aires untuk menyelenggarakan perlombaan Tango dunia ‘Indonesia Championship Preliminaries’ di Bali.

Ibu dari dua orang putri ini di era pertengahan tahun 80an, Ratih Soe di kenal sebagai model papan atas.

Ia pernah meraih prestasi di dunia modeling ketika terpilih sebagai Top Model Indonesia pada tahun 1985. Kini, ibu dari dua orang putri ini banyak menghabiskan waktunya di Bali dan Jakarta.

Di Bali, ia bersama sang suami tercinta, DR. Alexander Kosasie mengelola usaha hotel. Bahkan, sebagai Hotelier, Ratih memiliki 6 hotel yang menjadi tanggung jawabnya bersama suami.