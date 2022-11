Lirik dan Terjemahan Lagu Melting - Kali Uchis: You are My Church, You are My Place of Worship

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Melting dari Kali Uchis.

Lagu Melting dirilis lewat kanal YouTube pribadi sang penyanyi pada 8 Februari 2016.

Hingga kini, lagu Melting telah diputar lebih dari 10 juta kali, setelah 6 tahun.

Lagu ini kembali viral di TikTok dengan kutipan lirik: you are my church, you are my place of worship.

Lirik dan terjemahan lagu Melting - Kali Uchis:

[Verse 1]

You are my church, you are my place of worship

Kau kau adalah gerejaku, kau adalah tempat ibadahku

I heard you’re the plug, can I be the circuit?

Aku mendengar kau adalah stekernya, bisakah aku menjadi sirkuitnya?

When I got court, I hope that you’re the verdict

Ketika aku sampai di pengadilan, aku harap Anda adalah vonisnya

When you’re around, my insides turn inverted

Saat kamu ada di sekitarku, isi perutku terbalik

My blood start to rush when I see you, doorman

Darahku mulai mengalir deras saat melihatmu, penjaga pintu

I know you’re nearby and I know your purpose

Aku tahu kau ada di dekatnya dan aku tahu tujuanmu

Take one look at you

Lihatlah dirimu sekali

You’re heaven’s incarnate

Kau adalah penjelmaan surga

What is this spell, baby?

Mantra apa ini, sayang?