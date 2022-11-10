Lirik Lagu

Lirik dan Terjemahan Lagu Wild Blue - John Mayer: Oh Wild Blue, Deeper Than I Ever Knew

Berikut lirik dan terjemahan lagu Wild Blue yang dinyanyikan oleh John Mayer.

Penulis: Nurkhasanah
zoom-inlihat foto Lirik dan Terjemahan Lagu Wild Blue - John Mayer: Oh Wild Blue, Deeper Than I Ever Knew
Instagram @johnmayer
John Mayer - Berikut lirik dan terjemahan lagu Wild Blue yang dinyanyikan oleh John Mayer. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Wild Blue dalam artikel ini. 

Wild Blue merupakan lagu yang dipopulerkan oleh John Mayer

Wild Blue dirilis pada tahun 2021 dalam album John Mayer yang berjudul Sob Rock.

Petikan lirik lagu Wild Blue yang terkenal yakni, 'Oh wild blue, deeper than I ever knew'.

Hingga kini, Kamis (10/11/2022), musik video Wild Blue telah disaksikan lebih dari 5,8 juta kali di YouTube.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Last Train Home - John Mayer: And If You Wanna Use Me

Lirik dan Terjemahan Lagu Wild Blue - John Mayer

Never seen the sun before

(Tak pernah melihat matahari sebelumnya)

Lying on the ocean floor

(Berbaring pada dasar lautan)

I'm walking through the wilderness

(Aku berjalan di gurun)

And living off the loneliness

(Dan hidup bersama rasa sepi)

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lagu Wild Blue
Lagu Wild Blue - John Mayer
John Mayer
Chord John Mayer
Lirik Lagu
Baca Juga
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Contact Us
Pedoman Media Siber
Redaksi
Info iklan