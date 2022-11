Lirik dan Terjemahan Lagu Wild Blue - John Mayer: Oh Wild Blue, Deeper Than I Ever Knew

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Wild Blue dalam artikel ini.

Wild Blue merupakan lagu yang dipopulerkan oleh John Mayer.

Wild Blue dirilis pada tahun 2021 dalam album John Mayer yang berjudul Sob Rock.

Petikan lirik lagu Wild Blue yang terkenal yakni, 'Oh wild blue, deeper than I ever knew'.

Hingga kini, Kamis (10/11/2022), musik video Wild Blue telah disaksikan lebih dari 5,8 juta kali di YouTube.

Lirik dan Terjemahan Lagu Wild Blue - John Mayer

Never seen the sun before

(Tak pernah melihat matahari sebelumnya)

Lying on the ocean floor

(Berbaring pada dasar lautan)

I'm walking through the wilderness

(Aku berjalan di gurun)

And living off the loneliness

(Dan hidup bersama rasa sepi)