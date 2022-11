Sinopsis Film In the Heart of the Sea, Hancurnya Kapal Pemburu Paus Raksasa, Malam Ini di Trans TV

Salah satu adegan dalam Film In the Heart of the Sea - Berikut ini sinopsis film In The Heart Of The Sea, yang akan tayang malam ini, Kamis (10/11/2022) di Bioskop Trans TV pukul 23.45 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film In the Heart of the Sea, yang akan tayang malam ini, Kamis (10/11/2022) di Bioskop Trans TV pukul 23.45 WIB.

Rilis 11 Desember 2015 di Amerika, film In the Heart of the Sea mengisahkan hancur dan tenggelamnya kapal penangkap ikan paus karena serangan paus raksasa pada tahun 1820.

Bergenre action, adventure, dan biography, film In the Heart of the Sea dibintangi oleh Chris Hemsworth, Cillian Murphy, dan Brendan Gleeson.

Film berdurasi 112 menit ini disutradarai oleh Ron Howard.

Sedangkan penulis naskahnya oleh Charles Leavitt, Rick Jaffa dan Amanda Silver.

Penggarap film In the Heart of the Sea adalah studio film Warner Bros, Village Roadshow Pictures, dan RatPac-Dune Entertainment.

Baca juga: Sinopsis Film Black Panther: Wakanda Forever, Sudah Tayang di Bioskop Indonesia

Simak sinopsis film In the Heart of the Sea sebagai berikut, dikutip dari IMDb.

Sinopsis film In the Heart of the Sea

Tahun 1820 pada muim dingin, kapal penangkap ikan paus New England Essex berlayar dari Nantucket, Massaschusetts.

Tidak menemukan paus untuk ditangkap, kapal itu pindah haluan ke pantai barat Amerika Selatan.

Hampir sampai dil lokasi pemburuan, tiba-tiba paus sperma putih muncul tepat di depan kapal.

Kibasan ekornya membuat kapal terhuyung hebat.

Sinopsis Film In the Heart of the Sea tayang Malam ini di TransTV (Imdb.com)

Baca juga: Sinopsis Film Bullet Head, 3 Penjahat Terjebak di Gedung Bersama Anjing Ganas, Malam Ini di Trans TV

Kapal hancur diserang oleh paus sperma putih berukuran raksasa.

Awak kapal yang masih hidup berusaha berenang mencari daratan di tengah lautan lepas.