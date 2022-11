Bikin Acara Dangdut di New York, Fitri Carlina Akui Persiapannya Tak Murah

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pedangdut Fitri Carlina berhasil jadi sorotan warga Amerika Serikat, disaat ia memeriahkan acara Indonesia To The World yang digelar oleh Indopop Movement, di Times Square New York, pada 9 September 2022 lalu.

Hal tersebut dikarenakan Fitri Carlina berhasil membuat ribuan penonton yang berisi warga New York, Amerika Serikat, hingga turis menikmati lagu dangdut yang ia nyanyikan diatas panggung.

Dalam acara tersebut, Fitri Carlina tampil bersama musisi Indonesia lainnya, seperti D'MASIV, Vicky Shu, dan lain-lain.

Fitri Carlina mengakui dirinya adalah salah satu penggagas acara Indonesia To The World, bersama dengan Indopop Movement bersama pihak Diaspora Indonesia di Amerika, serta label We People Culture (WEPOC).

"Benar aku salah satu penggagasnya. Aku ditunjuk pihak Diaspora Indonesia di New York, untuk mengkomunikasikan ke teman-teman artis di Indonesia untuk ikut memeriahkan," kata Fitri Carlina kepada Warta Kota, saat berbincang di kantor Nagaswara, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022).

Selain mengkomunikasikan dan mengajak artis Indonesia, wanita yang akrab disapa Fitcar itu juga dilibatkan dalam persiapan acaranya.

Wanita berusia 35 tahun itu mengakui tidak mudah untuk membuat acara musik di Times Square New York, Amerika Serikat.

"Bicara persiapan disana tidak murah, tapi memang harus ada kerjasama sama Sponsorsip yang memberangkatkan kita. Kalau di Amerika semua itungan dan argonya Dolar," ucapnya.

Butuh tenaga ekstra untuk pelantun SMS dan ABG Tua itu mencari sponsor hingga memperoleh perizinan acara yang biayany sangat fantastis.

Fitri Carlina saat berbincang di kantor Nagaswara, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

"Mungkin di Komunitas di New York sering buat acara di Timres Square. Tapi ini di tempat yang prestisius, area yang expencive, dan yang buat orang asing," jelasnya.

Bersyukur Fitcar mendapatkan sponsor besar. Sampai ia mempromosikan acara tersebut di billboard Times Square New York, beserta memajang artis-artis Indonesia.

"Karena tampil di bilboard udah sering ya. Konsernya atau acaranya ditayangin di Bilboard belum pernah. Bersyukur berlanjut tahun ini, kami bisa sewa bilboard mempromosikan artis-artis Indonesia," terangnya.

"Vicky Shu, D'MASIV, dan penari tradisional sampai para desainer Indonesia kami tampilin di bilboard kayak artis kenamaan gitu," sambungnya.

Kerja keras Fitri Carlina pun seakan terbayarkan. Acara musik Indonesia To The World ramai disaksikan ribuan orang baik warga New York hingga turis seluruh dunia.

"Tahun lalu masih pandemi dan banyak batasan, yang datang gak banyak banget. Tahun ini pandemi berangsur pulih si Amerika Serikat bebas masker. Jadi ada show lagi dan kurang seru tanpa ada dangdut," ujar Fitri Carlina.

"Jadi aku ikut manggung dan benar aja, lebih ambyar dibanding tahun lalu. Lebih banyak penontonnya," sambungnya.