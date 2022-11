Bridesmaid Pernikahan Erina Gudono Calon Istri Kaesang Mulai Terungkap, Ada Putri Indonesia 2022

TRIBUNNEWS.COM - Hari pernikahan Erina Gudono dengan Kaesang Pangarep tinggal sebentar lagi.

Menjelang pernikahannya dengan Kaesang Pangarep, Erina Gudono telah menunjuk bridesmaid untuk mengantarkan dirinya hingga ke pelaminan.

Salah satu di antara yang ditunjuk Erina adalah Laksmi Shari De Neefe Suardana.

Puteri Indonesia 2022 itu ditunjuk langsung oleh Erina untuk menjadi bridesmaid.

Diminta menjadi bridesmaid, Laksmi pun antusias karena mendapat hampers dari Erina Gudono.

Erina Gudono sudah menunjuk bridesmaid di hari pernikahannya nanti dengan Kaesang Pangarep. (Instagram Story @erinagudono)

"Look what came in the post, thank you lovely Erina Gudono so excited for the big day, team bride," tulis Laksmi di Instagram Story-nya @laksmideneefe, Jumat (11/11/2022).

Dalam unggahannya, diperlihatkan berbagai macam printilan yang ada di dalam kotak hampers tersebut.

Tampak isi hampers yakni kain kebaya brokat berwarna pink tua.

Selain itu, terdapat pula kain batik yang diduga menjadi bagian dari seragam untuk bridesmaid.

Persiapan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep Jelang Pernikahan

Pernikahan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep akan dilangsungkan pada 10 Desember 2022 mendatang.

Menjelang hari pernikahan itu, utusan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Solo.

Kepala KUA Kecamatan Banjarsari Solo, Arbain Basyar mengaku kedatangan utusan Presiden Jokowi untuk meminta surat rekomendasi nikah.

"Sudah tanggal 4 November 2022 kemarin (utusan keluarga Presiden Jokowi minta surat rekomendasi nikah)," kata Arbain, dikutip dari KompasTV.