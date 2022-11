Chord Gitar Lagu Melting - Kali Uchis, Viral di TikTok: Melting You're A Day Dream Stay A While

TRIBUNNEWS.COM - Melting merupakan lagu yang dinyanyikan Kali Uchis.

Kali Uchis merilis lagu Melting di YouTube pada 8 Februari 2016.

Kini lagu Melting tengah viral di media sosial, terlebih di TikTok dan CapCut.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu ini sebagai backsound dari konten video mereka.

Seperti yang sedang viral sekarang membuat konten dengan bertajuk Explaining My Camera Roll dengan menggunakan lagu Melting.

Berikut ini chord gitar lagu Melting yang dipopulerkan oleh Kali Uchis:

(Verse 1)

Ab

You are my church, you are my place of worship

Cm

I heard you're the plug, can I be the circuit?

Bbm

When I got court, I hope that you're the verdict

Eb

When you're around, my insides turn inverted

Ab

My blood start to rush when I see you, darling

Cm

I know you're nearby and I know your purpose

Bbm

Take one look at you, you're heaven's incarnate

Eb

What is this spell, baby? Please show some mercy

[Chorus]

Ab Cm

Melting like an ice cream

Bbm Eb

When you smile

Ab Cm

Melting, you're a daydream

Bbm Eb

Stay a while

[Verse 2]

Ab

I pray that I can learn to be funny

Cm

I'm watching every stand-up comedy

Bbm

Just hoping that it will rub off on me

Eb

So you'll smile at everything I say

Ab

You got some soft lips and some pearly whites

Cm

I wanna touch them in the dead of night

Bbm

Your smile ignites just like a candlelight

Eb

Then somehow I know everything's alright

(Chorus)

Ab Cm

Melting like an ice cream

Bbm Eb

When you smile

Ab Cm

Melting, you're a daydream

Bbm Eb

Stay a while

(Outro)

Ab Cm

Melting like an ice cream

Bbm Eb

When you smile

Ab Cm

Melting, you're a daydream

Bbm Eb

Stay a while

(Tribunnews.com/Dicha Devega)