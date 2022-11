Chord Gitar Ordinary World - Linkin Park, Kunci C: Where Can I Find The City of Shining Light

Ilustrasi chord gitar. Berikut ini chord gitar Ordinary World - Linkin Park, mulai dari kunci C: Where can I find the city of shining light in an ordinary world.

Chord Gitar Ordinary World - Linkin Park

[Intro]

C G/B Am G

F C G

[Verse 1]

C G/B Am G

Where can I find the city of shining light

F C G

In an ordinary world?

C G/B Am G

How can I leave a buried treasure behind

F C G

In an ordinary world?

[Chorus 1]

Am G F

The days into years roll by

Am G F

It's where that I live until I die

C G/B Am G

Ordinary world

F C G

Mmmmm-mmm

[Verse 2]

C G/B Am G

What would you wish if you saw a shooting star

F C G

In an ordinary world?

C G/B Am G

I've walked to the end of the earth and afar

F C G

In an ordinary world?

[Chorus 2]

Am G F

Baby, I don't have much

G Am G F

But what we have is more than enough

C G/B Am G

Ordinary world

F C G

Mmmmm-mmm

[Bridge]

C G/B Am G F C G

[Verse 3]

C G/B Am G

Where can I find the city of shining light

F C G

In an ordinary world?

C G/B Am G

How can I leave a buried treasure behind

F C G

In an ordinary world?

[Chorus 3]

Am G F

Baby, I don't have much

G Am G F

But what we have is more than enough

C G/B Am G

Ordinary world

F C G

Mmmmm-mmm

[Outro]

C G/B Am G

F C G

C

