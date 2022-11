Chord Gitar Sakit Minta Ampun - Kania: Maafkan Ku Harus Pergi

Thumbnail video Kania - Sakit Minta Ampun (Official Music Video NAGASWARA). Berikut lirik lagu dan chord gitar Sakit Minta Ampun dari Kania. Maafkan ku harus pergi tak mungkin aku kembali dirimu yang menyakitiku.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Sakit Minta Ampun dari Kania.

Lagu Sakit Minta Ampun dimainkan dari kunci Am.

Kunci Gitar Sakit Minta Ampun - Kania

[Intro] Am Dm G E

F Dm Bm E

Am Dm

tak perlu.. sungguh tak perlu

G C

kau ucapkan janji manismu

Am Dm

biarlah.. biar berlalu

G C

semua janji-janji palsumu..

Dm G

ku tak menyangka..

Em Am

dirimu tega..

Dm G

hancurkan semua..

Em F

kisah cinta kita..

[Int] F G Em Am

hoo.. ooo..

F G..

[Reff]

C Am

maafkan.. ku harus pergi

Dm G

tak mungkin.. aku kembali

Em Am

dirimu yang menyakitiku

Dm G

tak bisa ku kembali padamu..

C Am

sudahlah.. jangan engkau datang

Dm G

ku tak ingin.. lagi mengingatmu

Em Am

janjimu hanya dibibir saja

Dm G

kini hatiku sakit minta ampun..

(C)

sakit minta ampun..

[Musik] C Am Dm G

Em Am Dm G

Am Dm

biarlah.. biar berlalu

G C

semua janji-janji palsumu..

Dm G

ku tak menyangka..

Em Am

dirimu tega..

Dm G

hancurkan semua..

Em F

kisah cinta kita..

[Int] F G Em Am

aaa.. huwoo uwo.. hoo hoo..

F G..

[Reff]

C Am

maafkan.. ku harus pergi

Dm G

tak mungkin.. aku kembali

Em Am

dirimu yang menyakitiku

Dm G

tak bisa ku kembali padamu..

C Am

sudahlah.. jangan engkau datang

Dm G

ku tak ingin.. lagi mengingatmu

Em Am

janjimu hanya dibibir saja

Dm G

kini hatiku sakit minta ampun..

(F)

sakit minta ampun..

[Outro] F G F

hoo.. hoowo..

E Am

sakit minta ampun..

(Tribunnews.com)