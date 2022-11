Dangdutan di New York, Fitri Carlina Dibuat Galau Oleh Label yang Menaungi Beyonce

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Karier dangdut Fitri Carlina semakin luas setelah dirinya berhasil mendangdutkan Kota New York, Amerika Serikat dua bulan lalu.

Fitri Carlina menjadi sorotan publik ketika ia manggung di Times Square New York, pada 9 September 2022 lalu di acara Indonesia To The World yang digelar oleh Indopop Movement.

Sorotan tersebut karena Fitri Carlina berhasil membuat ribuan penonton yang berisi warga New York dan Amerika Serikat, serta para turis joget dangdut dengan salah satu lagu yang ia bawakan, yakni Ojo Dibandingke.

Setelah berhasil mendangdutkan Kota New York, diakui wanita yang akrab disapa Fitcar itu, kariernya berkarya di kancah internasional terbuka lebar.

"Kesempatan tampil disana (New York) ternyata tidak hanya membuka peluang buat aku di Indonesia, tapi peluang lain sudah terbuka," kata Fitri Carlina kepada Warta Kota, saat berbincang di kantor Nagaswara, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022).

Mengapa tidak, wanita berusia 35 tahun itu mengakui ditawari untuk bergabung dan bekerkasama dengan label besar di Negeri Paman Sam.

"Jujur aku dibuat galau dengan tawaran ini. Kenapa? Label ini yang menaungi Beyonce," ucapnya.

"Cuma dari kemarin aku udah dibejek bejek lah, ya ditanya available gak buat gabung atau ada new obligation sama label disini," sambungnya.

Saat tawaran itu datang, istri Herman Sumendap itu berterus terang kalau dirinya sudah memiliki label musik rekaman di Indonesia, yakni Nagaswara.

Fitri Carlina saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Senin (24/10/2022). (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

"Mereka bilang kalau gabung bisa membuka kerjasama yang luar biasa. Cuma aku harus izin dulu sama label di Indonesia, karena harus seizin Nagaswara," jelasnya.

Walau tawaran yang datang sangat menggiurkan, pelantun ABG Tua dan SMS itu tak bisa semena-mena langsung meninggalkan label lamanya.

Selain menanti keputusan labelnya di Indonesia, kesempatan berkarya di Amerika pun diakui wanita kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur 28 Mei 1987 itu terhambat restu sang suami.

"Nah suami worry, menanyakan keyakinan aku gabung di Label besar di Amerika Serikat. Ya aku meyakinkan suamiku kalau ada kerjasama antar label dengan baik kenapa tidak," terangnya.

"Cuma aku harus matengin di Indonesia, jangan sudah memutuskan tapi masih gak tau nih. Jadi matengin di Indonesia dulu," sambungnya.

Setelah dua bulan berlalu, Fitri Carlina masih belum mengambil keputusan apakah ia akan bergabung dengan label musik yang menaungi Beyonce atau tidak.

"Masih aku tarik ulur dan belum ada keputusan, aku belum berani ambil keputusan. Kalau sudah ambil keputusan dan tidak berkenan bahaya ini. Aku dibuat galau ini," ujar Fitri Carlina.