Drakor The World of the Married Kini Ada Versi Indonesia, Judulnya 'Mendua', Tayang 17 Desember

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Awal pandemi Covid-19, tepatnya sekitar Maret 2020, drama Korea berjudul The World of the Married meraih popularitas di berbagai negara khususnya Indonesia.

Drakor yang dibintangi Kim Hee Ae dan Han Son Hee mendapat rating tinggi saat itu.

Rupanya, drama tersebut diadaptasi dari serial Doctor Foster, yang meruapakan drama asal Inggris.

Kini, ada versi Indonesianya yang berjudul Mendua dan akan segara tayang 17 Desember 2022 di Disney+ Hotstar.

Dilansir dari siaran pers, Jumat (11/11/2022), serial Mendua diadaptasi dengan format sebanyak 8 episode dan berdurasi masing-masing 45 menit.

Serial dengan genre drama dan romance ini bercerita tentang Dokter Sekar M. Atmajaya, seorang dokter sukses yang tinggal di kawasan elit di bilangan Jakarta bersama suaminya, Ivan, serta anak mereka, Dennis.

Sayangnya, hidup Sekar yang terlihat sempurna hancur seketika saat ia mengetahui tentang perselingkuhan suaminya.

Disutradarai oleh Pritagita Arianegara, cerita “Mendua” ditulis dan dikembangkan oleh Keke Mayang, Sinar Ayu Massie, dan Dono Indarto, bersama Wicky V. Olindo sebagai produser, serta Anthony Buncio sebagai showrunner dan produser eksekutif.

Serial ini dibintangi oleh Adinia Wirasti sebagai Sekar, Chicco Jerikho sebagai Ivan, dan Tatjana Saphira sebagai Bella.

Mendua juga menampilkan deretan aktor ternama lainnya seperti Bima Azriel, Widyawati Sophiaan, Jolene Marie, Winky Wiryawan, Melissa Karim, Dennis Adhiswara, Karina Salim, Morgan Oey, dan Ibrahim Risyad.