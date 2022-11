Erina Gudono Mulai Bagikan Kain kepada Bridesmaid, Termasuk untuk Puteri Indonesia 2022

TRIBUNNEWS.COM - Erina Gudono telah membagikan kain kepada bridesmaid atau pengiring pengantin.

Pada Desember 2022 mendatang atau satu bulan lagi, Erina Gudono dan Kaesang Pangarep akan melangsungkan pernikahan.

Diketahui, terdapat beberapa persiapan yang telah dilakukan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep menjelang pernikahan mereka.

Mulai dari melakukan foto prewedding, mengurus berkas pernikahan, hingga membagikan kain untuk dipakai oleh pengiring pengantin.

Salah satu sosok yang akan menjadi bridesmaid Erina Gudono adalah Laksmi Shari De Neefe Suardana.

Bukan orang sembarangan, Laksmi Shari De Neefe Suardana merupakan Juara 1 Puteri Indonesia 2022 perwakilan dari Bali.

Baca juga: Fakta Jelang Pernikahan Erina Gudono dan Kaesang: Prewedding di Stadion hingga Jalanan Rumah Diaspal

Melalui Instagram Story @erinagudono, Erina Gudono mengunggah ulang Instagram Story dari Laksmi Shari De Neefe Suardana.

Dalam unggahan tersebut, terdapat tulisan 'The Wedding of ERINA & KAESANG'.

Terlihat sebuah kain batik untuk bawahan dan kain brokat berwarna merah muda.

Kemudian, terdapat sebuah gelas kecil bertuliskan nama 'Laksmi'.

Erina Gudono menambahkan stiker Instagram dengan tulisan 'Team bride', yang menunjukkan bahwa Laksmi adalah salah satu pengiringnya di acara pernikahannya mendatang.

Laksmi pun tampak begitu antusias dengan menuliskan keterangan secara singkat.

Bahkan, ia tak sabar untuk menunggu hari pernikahan Erina dengan Kaesang.

"Look what came in the post!