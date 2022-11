Jadwal Acara TV Sabtu, 12 November 2022: Pertandingan Persib Bandung vs Bekasi City FC di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Sabtu (12/11/2022).

Beragam acara TV menarik siap menemani aktivitas Anda.

Dalam channel ANTV terdapat Super Video, Jodoh Wasiat, Merah putih Peristiwa, Bintang Samudera, Suami Pengganti.

Sedangkan di Indosiar ada The Wrath Of Vajra, Royal Tramp, Best Kiss, Kisah Nyata Spesial, Friendly Match: Persib Bandung vs Bekasi City FC.

Kemudian ada channel Kompas TV Sapa Indonesia Pagi, Catatan Chef Arnold, News Or Hoax, Coffe Story.

Selanjutnya bisa Anda saksikan Waspada, Tantangan Hidup, Pesona Nusantara Football Vaganza di TVOne.

Terakhir di SCTV Anda bisa melihat Sinema Dini Hari, Buser Investigasi, Bestie, FTV Pagi, Takdir Yang Ku Pilih hingga sinetron spesial lainnya.

Berikut jadwal acara TV Sabtu, 12 November 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

Angry Birds tayang di ANTV (YouTube Angry Birds)

ANTV

01:00 - 02:00 WIB

Super Video

02:00 - 02:45 WIB

Jodoh Wasiat Bapak Babak 2

02:45 - 04:00 WIB

Jodoh Wasiat Bapak

04:00 - 05:00 WIB

Merah Putih Peristiwa

05:00 - 06:00 WIB

Athleticus