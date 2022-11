Kakak Beradik The Cardinas Brother Kembali Hadir di Indonesia, Tampilkan Atraksi Wheels of Death

The Cardinas Brother saat ditemui di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2022).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kakak beradik The Cardinas Brother kembali bawa atraksi berbahaya The Wheels of Death.

Ini kali kedua Rigoberto Ismael Cardenas dan Christopher Bastian Cardenas tampil di Indonesia, tepatnya di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan.

Rigoberto mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali tampil di Indonesia setelah empat tahun lalu tampil di Tanah Air.

"Seneng banget bisa balik lagi kesini setelah empat tahun, saya senang di Jakarta," beber Rigoberto ditemui di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2022).

Rigo sapaan akrabnya juga mengatakan sangat berbeda tampil di sebuah mall dibandingkan di areal atraksi yang biasanya.

Ia merasa lebih dekat dengan penonton serta suara teriakan penonton sangat terdengar jelas jika mereka bermain di mall.

"Buat kami main di sini sangat berkesan, ada perbedaan main di mall dan di areal biasanya. Suara penonton sangat terdengar itu memaju adrenalin kami," bebernya.

Keramahan orang Indonesia juga menjadi daya tarik bagi The Cardinas Brother, mereka baru merasakan diajak foto oleh penonton ketika selesai tampil.

"Banyak orang-orang yang ambil foto kami dan kami sangat senang itu, setelah tampil kami selalu diajak foto-foto dengan penonton disini," bebernya.

Kakak beradik asal Chili itu akan tampil di Pondok Indah Mall 3, Jakarta pada 11-27 November 2022.