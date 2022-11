Lirik dan Terjemahan Lagu Shot In The Dark - John Mayer: It's Just Another Shot In The Dark

John Mayer - Berikut lirik dan terjemahan lagu Shot in the Dark yang dinyanyikan oleh John Mayer.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Shot in the Dark dalam artikel ini.

Shot in the Dark merupakan lagu yang dipopulerkan oleh John Mayer.

Shot in the Dark dirilis pada tahun 2021 dalam album John Mayer yang berjudul Sob Rock.

Petikan lirik lagu Shot in the Dark yang terkenal yakni, 'It's just another shot in the dark'.

Hingga kini, Jumat (11/11/2022), musik video Shot in the Dark telah disaksikan lebih dari 5,4 juta kali di YouTube.

Lirik dan Terjemahan Lagu Shot In The Dark - John Mayer

It's a hard run

(Ini adalah proses yang susah)

Loving like we do

(Mencintai seperti yang kita lakukan)

Takes way too long to get over you

(Terlalu lama untuk sampai padamu)

And remember the line we drew

(Dan mengingat garis yang kita gambar)

But call me over and I'm coming through

(Tapi panggilah aku dan aku akan datang)

We're searching for the night together

(Kita mencari malam untuk bersama)

Where we don't fall apart

(Dimana kita tidak berantakan)

Might be now and it might be never

(Mungkin diketahui dan mungkin tidak akan pernah)

It's just another shot in the dark

(Itu hanya percobaan lain di dalam kegelapan)

It's just another shot in the dark

(Itu hanya percobaan lain di dalam kegelapan)

And I wonder what it all means

(Dan aku berpikir arti semua ini)

Strange conversation with you in my dreams

(Percakapan aneh denganmu dalam mimpiku)

And I don't know what I'm gonna do

(Dan aku tak tahu apa yang harus aku lakukan)

I've loved seven other women and they all were you

(Aku mencintai tujuh wanita lain dan mereka semua adalah kau)

We had a run of bad romances

(Kita pernah menjalani romansa yang buruk)

They always missed the mark

(Mereka selalu kehilangan tanda)

So close your eyes now and take your chances

(Jadi tutuplah matamu sekarang dan ambil kesempatanmu)

It's just another shot in the dark

(Itu hanya percobaan lain di dalam kegelapan)

It's just another shot in the dark

(Itu hanya percobaan lain di dalam kegelapan)

I want you in the worst way

(Aku ingin memilikimu dalam jalan yang buruk)

Is the gate code still your birthday?

(Apakah kode gerbang masih tanggal ulang tahunmu?)

If you thought you met your Casanova

(Jika kau berfikir kau bertemu Casanova-mu)

And he left you with a broken heart

(Dan dia meninggalkanmu dengan keadaan patah hati)

Remember when it's done and over

(Ingat ketika semua itu selesai dan berakhir)

It was only just a shot in the dark

(Itu hanya percobaan lain di dalam kegelapan [3x])

It's just another shot in the dark, come on now

(Itu hanya percobaan lain di dalam kegelapan, ayo sekarang)

It was just another

(Itu hanya yang lain)

It was just another now (It was just another)

(Itu hanya yang lain sekarang [4x])

