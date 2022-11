Nyaris Cerai dengan Andika Rosadi, Nisya Ahmad Ungkap Alasan Urungkan Niatnya

TRIBUNNEWS.COM - Nisya Ahmad ternyata sempat hampir bercerai dengan suaminya, Andika Rosadi.

Hal itu disampaikan Nisya Ahmad saat menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu Feni Rose.

Nisya Ahmad membenarkan berita yang beredar bahwa meski sudah 13 tahun menikah, ia dan Andika Rosadi pernah hampir bercerai.

Diceritakan Nisya, hal itu terjadi di usia pernikahan lima tahun ke bawah.

"Iya namanya pernikahan kan ya, ada aja up and down. Terus waktu itu kan juga masih muda," kata Nisya, dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Kamis (10/11/2022).

"Emosi, jadi udah sampai 'udah mau pisah aja'," sambungnya.

Feni Rose yang mendengar cerita adik Raffi Ahmad itu pun makin penasaran.

Ia kemudian bertanya mengapa akhirnya Nisya mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Rupanya alasan Nisya Ahmad tak jadi bercerai dari sang suami karena mengetahui dirinya hamil.

"Terus aku ke Malaysia waktu itu. Mau check up di Malaysia, pas lagi check up eh kata dokternya 'ibu hamil'," ungkap Nisya Ahmad.

"Yaudah jadi pas pulang ya ternyata (bilang ke suami) 'aku hamil' gitu."

"Jadi sekalian habis ngelahirin diobrolin lagi baik-baik. Sebenarnya kenapa, sebenarnya gimana," lanjutnya.

Nisya Ahmad ternyata sempat hampir bercerai dengan suaminya, Andika Rosadi. (TribunNewsmaker.com Kolase/ Instagram @nissyaa)

Nisya mengatakan pertengkaran pada saat itu disebabkan oleh banyak hal.

Salah satunya karena mereka berdua belum pernah tinggal satu rumah dalam waktu lama.