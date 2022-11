Potret Daniel Mananta Berkunjung ke Kediaman UAS: Makan Durian Bersama hingga Hadiri Pengajian

TRIBUNNEWS.COM - Daniel Mananta menarik perhatian publik lewat aktivitasnya baru-baru ini.

Daniel Mananta melakukan kunjungan ke kediaman pendakwah Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru.

Berbagai kegiatan pun dilakukan Daniel Mananta dan Abdul Somad, mulai dari makan durian bersama, mengunjungi berbagai tempat di Pekanbaru hingga pengajian bersama.

Daniel Mananta mekakukan kunjungan ke kediaman pendakwah Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru. Berbagai kegiatan pun dilakukan Daniel Mananta dan Abdul Somad, mulai dari makan durian bersama, mengunjungi berbagai tempat di Pekanbaru hingga pengajian bersama.

Baca juga: UAS Kenang Koh Steven Indra Wibowo yang Meninggal Dunia, Bawakan Sendal hingga Jadi Bodyguard

Dalam unggahan di akun Instagramnya @vjdaniel, terlihat potret kebersamaan UAS dan Daniel.

Pria yang akrab disapa VJ Daniel ini mengaku banyak kenangan manis yang tak akan terlupakan bersama UAS di sana.

"Pekanbaru… Sahabat baru! Banyak unforgettable sweet moments bareng @ustadzabdulsomad_official. Thank you for hosting us," tulis Daniel Mananta.

Daniel Mananta mekakukan kunjungan ke kediaman pendakwah Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru. Berbagai kegiatan pun dilakukan Daniel Mananta dan Abdul Somad, mulai dari makan durian bersama, mengunjungi berbagai tempat di Pekanbaru hingga pengajian bersama.

Sementara itu, UAS melalui Instagramnya juga membagikan sejumlah potret kebersamaannya dengan Daniel Mananta.

UAS mengungkapkan, dirinya mengajak Daniel dan istrinya, Viola menyebrang Sungai Siak melalui Jembatan Leighton.

"Singgah ke masjid Raya 'Alam dan makam Sultan, sempat pula melawat pasar Senapelan dan kawasan Pecinan," tulis UAS.

Baca juga: Daniel Mananta Sebut Orang yang Percaya Dukun Tak Menerapkan Pancasila

UAS mengajak Daniel Mananta singgah ke masjid Raya Pekanbaru.

Selain itu, mereka juga masuk ke rumah Tuan Kadi. Kemudian ke simpang Bingung lalu singgah ke Nurul-Azhar melihat orang Melayu memuliakan santri.

"Makan malam gulai asam pedas Baung, goreng sambal Selais. Kolesterol Udang Galah dinetralkan dengan juice bawang putih. Diredam dengan Laksmana Mengamok. Dihilangkan pedas tepi bibir dengan Durian Runtuh."

Berbagai kegiatan dilakukan Daniel Mananta saat berkunjung ke kediaman Abdul Somad, salah satunya yakni makan durian bersama.

"Esok harinya ke Puncak Kompe Raja Ampat dari Kampar. Singgah kejap ke Kuok menengok Kopiek Indak Batulang yang ternyata ada tulang sikit-sikit. Betambah sedap dengan Lado Kombiew dan Tenggek Burung. Ditutup dengan Durian Jawi-jawi," jelas UAS.

Satu hal yang juga dilakukan Daniel Mananta yakni menghadiri kajian rutin rabu shubuh yang dipimpin oleh UAS.

Daniel Mananta mekakukan kunjungan ke kediaman pendakwah Ustaz Abdul Somad di Pekanbaru. Berbagai kegiatan pun dilakukan Daniel Mananta dan Abdul Somad, mulai dari makan durian bersama, mengunjungi berbagai tempat di Pekanbaru hingga pengajian bersama.

Daniel Mananta hadir di pengajian rutin yang dipimpin UAS di Pekanbaru.

(Tribunnews.com/Tio)