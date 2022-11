Sandiaga Uno Beri Apresiasi Animasi Balpil di Momen Hari Pahlawan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno beri apresiasi ke animasi bertekamakan superhero 'Balpil'.

Apresiasi diberikan oleh Sandiahg dalam 'The Weekly Brief with Sandi Uno'. Ia memastikan akan mendukung karya animasi buatan anak bangsa agar terus berkembang.

Baca juga: Balpil Bakal Jadi Serial Animasi Pertama Indonesia Hadirkan NFT

Bersamaan dengan momen Hari Pahlawan, Sandiaga Uno merasa bahwa animasi tersebut sangat cocok untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan ke anak-anak.

"Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, diharapkan animasi dan episode ini dapat menjadi momentum refleksi dalam menjaga dan merawat nilai-nilai perjuangan di kehidupan kita,” kata Sandiaga Uno kepada awak media, Kamis (10/11/2022).

Aktor sekaligus executive produser, Adam Jagwani menyampaikan bahwa ia ingin Balpil juga bisa menyampaikan pesan moral yang universal, yakni pentingnya hidup seimbang atau balanced life.

“Memang animasi Balpil ini bukan hanya superhero, tapi kami ingin menyampaikan bahwa pentingnya generasi muda itu untuk hidup seimbang,” kata Adam Jagwani.

Baca juga: Episode Lanjutan Serial Animasi Bima S, Maverick Claw Menyerang Ve dan Kawan-Kawannya

“Visi kami ingin mengekspos kekayaan Indonesia dimulai dari empat tokoh yang ada, seperti tokoh harimau ini berdasarkan harimau Sumatra, ikan arwana, dan masih banyak sekali fauna di Indonesia,” kata Holip Soekawan selaku Project Director Balpil.

Sekedar informasi Balpil adalah salah satu proyek IP (Intellectual Property) yang telah dimulai dari tahun 2011.

Animasi tersrbut bercerita tentang robot masa depan yang ditugaskan untuk mendampingi anak-anak sekawan Bhinnekaz untuk mencegah Perang Dunia ke-3 yang berpotensi meluluhlantakkan bumi dan umat manusia.

Animasi Balpil memperkenalkan superhero lokal yang terinspirasi fauna khas Indonesia, serta membawa pesan kepada generasi muda bahwa kekuatan fisik, intelektual, sosial, dan spiritual (FISOS) merupakan landasan penting dalam menghadapi persaingan global.