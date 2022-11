Profil Weezer, Band Rock Asal Los Angeles yang Cover Lagu Anak Sekolah Milik Chrisye

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Weezer, band rock asal Los Angeles, California, Amerika Serikat yang mengcover lagu Anak Sekolah karya penyanyi Indonesia, Chrisye.

Weezer merilis video cover lagu Anak Sekolah di kanal YouTube khusus fans, Weezer Extras, pada Jumat (11/11/2022), jelang penampilan mereka di konser Soundrenaline di Indonesia.

Weezer adalah band rock alternatif yang dibentuk pada tahun 1992.

Pada awal berdirinya Weezer, band rock ini beranggotakan Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Matt Sharp, dan Jason Cropper.

Setelah masuk ke Geffen Records pada 1993, Weezer merilis album debut self-title mereka yang berjudul Blue Album pada Mei 1994.

Blue Album menjadi sukses, setelah didukung oleh video musik untuk single "Buddy Holly", "Undone – The Sweater Song", dan " Say It Ain't So", dikutip dari Musician Guide.

Pada tahun 1995, Rivers Cuomo kembali ke Universitas Harvard untuk melanjutkan kuliah Sastra Inggris.

Album kedua Weezer, Pinkerton (1996), menampilkan suara yang lebih gelap dan lebih abrasif.

Album ini mengalami kegagalan komersial dan awalnya menerima berbagai kritikan.

Dua album pertama Weezer, Blue Album dan Pinkerton sekarang sering dikutip sebagai album terbaik tahun 1990-an.

Saat tur untuk album Pinkerton, bassis Weezer, Matt Sharp keluar dari Weezer dan merilis album bersama band barunya, The Rentals.

Setelah itu, Weezer hiatus.

Pergantian Member Weezer

Weezer (IG @weezer)

Sejak 2001, band ini menampilkan Rivers Cuomo, Patrick Wilson, Brian Bell, dan Scott Shriner.