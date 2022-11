BLACKPINK Menjadi Girl Grup K-Pop Terpopuler Edisi November 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK mempertahankan posisinya menjadi girl grup K-Pop terpopuler.

Hal tersebut tentu tak lepas dari agendanya saat ini yang sedang menggelar rangkaian tur konser di berbagai negara, dan masih berlangsung.

Dilansir dari Soompi, Minggu (13/11/2022), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori girl grup K-Pop.

Hasil dari peringkat reputasi brand setiap girl grup K-Pop tersebut bersaing untuk meraih predikat terpopuler selama November 2022.

Pemeringkatan ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks komunitas dari berbagai girl group, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 13 Oktober hingga 13 November.

BLACKPINK menduduki puncak daftar selama enam bulan berturut-turut dengan indeks reputasi merek 5.678.123 untuk November.

Frasa berperingkat tinggi dalam analisis kata kunci mereka mencakup "tur dunia", "Instagram", dan "konser", sedangkan istilah terkait berperingkat tertinggi mencakup "perform", "rekam", dan "beriklan".

Analisis positif-negatif kelompok juga mengungkapkan skor reaksi positif 85,91 persen.

NewJeans berada di urutan kedua dengan indeks reputasi merek 5.412.686, menandai kenaikan skor mereka yang mengesankan sebesar 71,02 persen sejak Oktober.

IVE mempertahankan posisi mereka di tempat ketiga dengan indeks reputasi merek 4.395.657, menandai peningkatan skor mereka sebesar 6,08 persen sejak bulan lalu.

TWICE juga mempertahankan posisi mereka di tempat keempat dengan indeks reputasi brand 2.664.683

Selanjutnya SNSD berada di posisi lima besar untuk bulan November dengan total skor 2.430.151.

Berikut 10 girl grup K-Pop peringkat teratas untuk November 2022:

1. BLACKPINK

2. NewJeans

3. IVE

4. TWICE

5. SNSD

6. (G)I-DLE

7. Oh My Girl

8. Red Velvet

9. MAMAMOO

10. LE SSERAFIM