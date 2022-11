Lirik dan Terjemahan Lagu Happy Birthday To You - Pamungkas: Although You’re with Someone New

Lirik dan terjemahan lagu Happy Birthday To You - Pamungkas.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Happy Birthday To You - Pamungkas.

Lagu Happy Birthday to You ini diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi asal Indonesia, Pamungkas.

Pria kelahiran 14 April 1993, Pamungkas merilis lagu Happy Birthday to You pada 14 April 2022 dengan unsur musik R&B.

Dirilis tepat pada ulang tahunnya, Pamungkas memaknai lagu Happy Birthday To You ini tentang perjalanan hidup dan karirnya sendiri.

Pamungkas pun selalu bersyukur dan berbangga dengan dirinya sendiri pada setiap proses perjalanan hidup yang dijalaninya.

Perjalanan hidup yang panjang dalam mewujudkan sebuah mimpi yang diinginkan.

Lirik dan terjemahan lagu Happy Birthday to You - Pamungkas

Happy birthday to you

Selamat ulang tahun

Although you’re with someone new

Meskipun kamu sudah bersama yang baru

I guess it just a touch base

Aku hanya ingin menghubungimu

To wish you all the best

Untuk mendoakan yang terbaik untukmu

Hope you’re rested and okay

Semoga kamu bahagia dan baik-baik saja

On your big day

Di hari besarmu

Happiest year I pray

Aku berdoa, semoga menjadi Tahun paling bahagia