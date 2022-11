Aditya Zoni Cerita Proses Yasmine Ow Lahiran: Aku Lagi Syuting Ternyata Ketubannya Sudah Pecah

TRIBUNNEWS.COM - Aditya Zoni menceritakan bagaimana proses Yasmine Ow melahirkan anak pertama mereka.

Pada Sabtu (12/11/2022), Yasmine Ow melahirkan buah hati yang berjenis kelamin laki-laki melalui operasi caesar di RSIA Bina Medika Bintaro.

Bayi laki-laki itu diberi nama Zayn Serdar Enver Warman.

Aditya Zoni mengaku cukup kaget saat mengetahui bahwa sang anak lahir lebih cepat dari perkiraannya.

Pasalnya ia masih memiliki jadwal syuting stripping yang tak mungkin ditinggalkan.

Beruntung sutradara mengerti dengan kondisi yang dihadapi Aditya Zoni.

Sehingga, Aditya bisa mendapatkan izin untuk tidak berlama-lama di lokasi syuting.

"Syuting stripping kebetulan banget baru tayang tanggal 9 dekat banget dengan HPL baby Zayn tanggal 6-20," kata Aditya, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Senin (14/11/2022).

"Jadi antara tanggal 6-20 kita harus siap siaga gitu. Jadi membagi waktu untuk pekerjaan dan istri, anak juga."

"Alhamdulillah teman-teman di lokasi syuting, kru-kru semunya tim sutradara pada setuju."

"Akhirnya syuting itu nggak bisa lama-lama kalau bagian akunya, cuma dua jam sampai empat jam habis itu langsung ke istri," sambungnya.

Namun ketika dirinya lagi syuting, Aditya Zoni menyebut jika istrinya sudah mengalami pecah ketuban.

Keadaan itulah yang mengharuskan Yasmine melahirkan melalui operasi caesar.

"Ada ceritanya lagi luar biasa ketika aku lagi syuting, aku mau on the way ke rumah sakit ternyata ketubannya sudah pecah," ungkap Aditya Zoni.