Lirik dan Terjemahan Lagu On Bended Knee - Boys II Men, Viral di TikTok: Aku Mohon Padamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu On Bended Knee yang dipopulerkan oleh Boys II Men.

Lagu On Bended Knee dirilis pada 2009 silam.

Namun, lagu On Bended Knee baru-baru ini tengah viral di TikTok.

Banyak pengguna TikTok yang menggunakan lagu On Bended Knee sebagai backsound konten.

Inilah lirik dan terjemahan lagu On Bended Knee yang dinyanyikan oleh Boy II Men:

Darlin' I, I can't explain

Sayang aku, aku tidak bisa menjelaskannya

Where did we lose our way

Di mana kita kehilangan arah?

Girl it's drivin' me insane

Gadis itu membuatku gila

And I know I just need one more chance

Dan aku tahu aku hanya butuh satu kesempatan lagi

To prove my love to you

Untuk membuktikan cintaku padamu

And if you come back to me

Dan jika kamu kembali padaku

I'll guarantee

Aku jamin

That I'll never let you go

Bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi



Can we go back to the days our love was strong?

Bisakah kita kembali ke hari-hari cinta kita kuat?

Can you tell me how a perfect love goes wrong?

Bisakah kamu memberi tahuku bagaimana cinta yang sempurna salah?