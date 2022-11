Lirik Lagu Care Bebek - Jegeg Bulan, Viral di TikTok: Ngude Beli Liu Munyi, Liu Munyi Ngobral Janji

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Care Bebek dinyanyikan oleh Jegeg Bulan.

Kini lagu Care Bebek tengah viral di FYP TikTok.

Banyak pengguna TikTok sering menggunakan lagu ini sebagai backsound konten mereka.

Diketahui lirik lagu dari Care Bebek ini merupakan tentang kisah cinta yang begitu rumit.

Seseorang perempuan yang mempunyai pasangan laki-laki yang terlalu banyak mengatur.

Hingga memberikan janji namun tidak pernah ditepati.

Hal tersebut membuat perempuan itu tidak tahan jika melanjutkan hubungan tersebut.

Perempuan itu memilih untuk pergi meninggalkan laki-laki itu.

Inilah lirik lagu Care Bebek yang dipopulerkan oleh Jegeg Bulan:

Ngude beli liu munyi

Care bebek kwek kwek kwek kwek

Liu munyi ngobral janji

Wa wa wa wa we we we we

Jungklang jungkling mencintai

Ngude beli mengingkari

Aduh sakit hati ini

Menangis setiap hari

Ngude beli liu munyi

Care bebek kwek kwek kwek kwek

Liu munyi ngobral janji

Wa wa wa wa we we we we

Jungklang jungkling mencintai

Ngude beli mengingkari

Aduh sakit hati ini

Sakit hati

Jujur tiang beli

Aku masih sangat mencintaimu

Jangan lagi beli

Menyakiti hati dan ingkar janji