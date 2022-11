Film High & Low: The Worst X Bakal Tayang di Bioskop Indonesia Januari 2023

Poster Film High & Low: The Worst X

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjawab sudah pertanyaan penggemar tentang kapan film High & Low: The Worst X tayang di Indonesia.

Sebab, di Jepang sendiri, film yang dibintangi Yuta NCT 127 ini sudah tayang pada 9 September 2022.

Mengenai hal ini, CGV Indonesia mengkonfirmasi bahwa Film High and Low: The Worst X akan tayang pada Januari 2023 mendatang.

"HIGH & LOW: THE WORST X segera Januari 2023 di CGV," tulis akun @cgv.id dikutip Selasa (15/11/2022).

Informasi yang sama juga diumumkan lewat akun Twitter Feat Pictures, selaku rumah produksi film High and Low: The Worst X.

"It's official! Permintaan kalian dikabulkan HIGH & LOW: THE WORST X akan tayang Januari 2023 di bioskop Indonesia," cuit akun @FeatPictures.

Untuk diketahui, film tersebut merupakan bagian dari seri High and Low.

High and Low: The Worst X menyajikan kelanjutan kisah Fujio Hanaoka dan kawan-kawan.

Menariknya, dalam film ini SMA Housen dan SMA Suzuran akan dihadirkan.

Seperti diketahui, nama kedua SMA itu sudahlah tak asing bagi yang mengikuti manga atau film Crows Zero.

Namun dalam film High and Low: The Worst X, karakter Genji Takiya, Serizawa Tamao, dan lain-lain tidak ada karena sudah lama lulus.

Nantinya, akan ada karakter Lao yang merupakan jagoan di SMA Suzuran.

Film ini disutradarai oleh Ninomiya Daisuke, ditulis oleh Takahashi Hiroshi, Hiranuma Norihisa, Matsumoto Shoichiro, serta Watanabe Kei, dan diproduseri oleh Exile Hiro.

