Lirik Lagu
Lirik dan Terjemahan Lagu Impurities - LE SSERAFIM, Trending di YouTube Musik
Inilah lirik lagu Impurities dan terjemahan, yang dipopulerkan LE SSERAFIM. Baru saja rilis pada 13 November 2022, video klipnya 4,9 juta penonton
Penulis: Tartila Abidatu Safira
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Impurities, yang dipopulerkan oleh LE SSERAFIM.
Baru saja rilis pada 13 November 2022, lagu Impurities oleh LE SSERAFIM, masuk list trending di YouTube musik.
Sementara itu, LE SSERAFIM telah mendapatkan 4,9 juta penonton atau views dalam video klip lagu Impurities.
Lagu Impurities ini termasuk dalam album barunya bertajuk ANTIFRAGILE.
Debut pada Senin, 5 Mei 2022, LE SSERAFIM merupakan girlband asal Korea Selatan yang beranggotakan 5 member.
Anggota LE SSERAFIM di antaranya Kazuha, Sakura Miyawaki, Kim Chae Won, Yun Jin, dan Hong Eun Chae.
Baca juga: Lirik Lagu ANTIFRAGILE - LE SSERAFIM dan Terjemahan, Comeback 17 Oktober 2022 Trending di YouTube
Simak lirik lagu Impurities - LE SSERAFIM sebagai berikut:
Lirik lagu Impurities - LE SSERAFIM
[Chorus: Chaewon, Sakura, Kazuha, Eunchae]
Tteoreojin han bangul drip
Tumyeonghan nae ane seokkyeo deulji
Amureochi aneun deut, keep on movin' (Yeah)
Impurities, show you my impurities
Yoksimnae deo like a witch
Show you real me, geombulgeojineun bit
Gangnyeolhage banjjangnyeo, glittery things (Yeah)
Impurities, show you my impurities
[Verse 1: Chaewon, Kazuha, Eunchae, Sakura, *Yunjin*]
Cheoncheonhi balbaga gyeonggyeseoneul neomeoga
Geomge hwipssain yongmangdeurui deep sign
Gasibatgil wiro sangcheotuseongiro ga
So natural, invinciblе
Ooh, yeah, don't wanna hide
Ooh, yeah, gwagamhi fight
*sangchеoro gadeukan dandanhan bultumyeongham
So natural, areumdawo*
Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Dream - SEVENTEEN, Singel Berbahasa Jepang sebelum Adakan World Tour
[Pre-Chorus: Chaewon, Kazuha, Yunjin, Sakura, (All)]
I can see, seonmyeonghaejineun desire
So here's my key
Gwaenchana, no matter what you say
(Can you see, huh?)
[Chorus: Yunjin, Kazuha, Chaewon, Sakura]
Tteoreojin han bangul drip
Tumyeonghan nae ane seokkyeo deulji
Amureochi aneun deut, keep on movin' (Yeah)
Impurities, show you my impurities
Yoksimnae deo like a witch
Show you real me, geombulgeojineun bit
Gangnyeolhage banjjangnyeo, glittery things (Yeah)
Impurities, show you my impurities
[Verse 2: Kazuha, Sakura, Chaewon, Yunjin]
Goodness, hogeun badness
Igeon magic anim tragic
Dachindaedo dasi try it
Oh, oh-oh-oh, oh
Simjangui bitkkareun machi crimson
Taoreul deuthan nae anui passion
Moheomui jeunggeoneun machi necklace
Nareul deo binnage hae
[Pre-Chorus: Sakura, Chaewon, Kazuha, Eunchae, (All)]
I can see pyeolchyeojin destinations
So here's my key
Gwaenchana, no matter what you say
(Can you see, huh?)