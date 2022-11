Lirik dan Terjemahan Lagu Impurities - LE SSERAFIM, Trending di YouTube Musik

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Impurities, yang dipopulerkan oleh LE SSERAFIM.

Baru saja rilis pada 13 November 2022, lagu Impurities oleh LE SSERAFIM, masuk list trending di YouTube musik.

Sementara itu, LE SSERAFIM telah mendapatkan 4,9 juta penonton atau views dalam video klip lagu Impurities.

Lagu Impurities ini termasuk dalam album barunya bertajuk ANTIFRAGILE.

Debut pada Senin, 5 Mei 2022, LE SSERAFIM merupakan girlband asal Korea Selatan yang beranggotakan 5 member.

Anggota LE SSERAFIM di antaranya Kazuha, Sakura Miyawaki, Kim Chae Won, Yun Jin, dan Hong Eun Chae.

Simak lirik lagu Impurities - LE SSERAFIM sebagai berikut:

Lirik lagu Impurities - LE SSERAFIM

[Chorus: Chaewon, Sakura, Kazuha, Eunchae]

Tteoreojin han bangul drip

Tumyeonghan nae ane seokkyeo deulji

Amureochi aneun deut, keep on movin' (Yeah)

Impurities, show you my impurities

Yoksimnae deo like a witch

Show you real me, geombulgeojineun bit

Gangnyeolhage banjjangnyeo, glittery things (Yeah)

Impurities, show you my impurities

[Verse 1: Chaewon, Kazuha, Eunchae, Sakura, *Yunjin*]

Cheoncheonhi balbaga gyeonggyeseoneul neomeoga

Geomge hwipssain yongmangdeurui deep sign

Gasibatgil wiro sangcheotuseongiro ga

So natural, invinciblе

Ooh, yeah, don't wanna hide

Ooh, yeah, gwagamhi fight

*sangchеoro gadeukan dandanhan bultumyeongham

So natural, areumdawo*

[Pre-Chorus: Chaewon, Kazuha, Yunjin, Sakura, (All)]

I can see, seonmyeonghaejineun desire

So here's my key

Gwaenchana, no matter what you say

(Can you see, huh?)

[Chorus: Yunjin, Kazuha, Chaewon, Sakura]

Tteoreojin han bangul drip

Tumyeonghan nae ane seokkyeo deulji

Amureochi aneun deut, keep on movin' (Yeah)

Impurities, show you my impurities

Yoksimnae deo like a witch

Show you real me, geombulgeojineun bit

Gangnyeolhage banjjangnyeo, glittery things (Yeah)

Impurities, show you my impurities

[Verse 2: Kazuha, Sakura, Chaewon, Yunjin]

Goodness, hogeun badness

Igeon magic anim tragic

Dachindaedo dasi try it

Oh, oh-oh-oh, oh

Simjangui bitkkareun machi crimson

Taoreul deuthan nae anui passion

Moheomui jeunggeoneun machi necklace

Nareul deo binnage hae

[Pre-Chorus: Sakura, Chaewon, Kazuha, Eunchae, (All)]

I can see pyeolchyeojin destinations

So here's my key

Gwaenchana, no matter what you say

(Can you see, huh?)