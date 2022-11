Aktris Han So Hee Akui Fans BLACKPINK, Idolakan Jennie 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, KOREA - Aktris ternama Korea Selatan saat ini, Han So Hee mengungkapkan bahwa dirinya adalah Blink (sebutan penggemar BLACKPINK).

Dilansir dari Koreaboo Jumat (18/11/2022), hal ini bermula dari sesi pemotretan yang dilakukan Han So Hee di Thailand.

Ketika berbicara dengan awak media, ia menyebutkan 24 hal favoritnya, satu di antaranya superstar Korea yang ia sukai.

Begitu pertanyaan diajukan, Han So Hee menjawab dengan malu-malu saat menyebut BLACKPINK.

Lebih lanjut, bintang utama drama 'Nevertheless' ini ditanya siapa bias atau idolanya di BLACKPINK.

Awalnya Han So Hee terlihat bingung dan kesulitan untuk menjawab.

Namun akhirnya Han So Hee menjatuhkan pilihannya kepada Jennie sebagai bias.

Ini bukan pertama kalinya Han So Hee mengisyaratkan dirinya penggemar BLACKPINK.

Saat syuting drama My Name, Han So Hee juga sempat kepergok menyanyikan 'As If It's Your Last' lagu dari BLACKPINK.