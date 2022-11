Lirik dan Terjemahan Lagu Lose You To Love Me - Selena Gomez: Tarian Ini Membunuhku Perlahan

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Lose You To Love Me yang dinyanyikan oleh Selena Gomez.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Lose You To Love Me yang dinyanyikan Selena Gomez.

Selena Gomez merilis lagu Lose You To Love Me pada 23 Oktober 2019 lalu.

Diketahui lagu Lose You To Love Me memiliki makna tentang kekecewaan seseorang wanita pada pasangannya.

Saat merilis lagu Lose You To Love Me, Selena Gomez terinspirasi oleh banyak hal yang telah terjadi di dalam hidupnya.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Lose You To Love Me yang dipopulerkan Selena Gomez:

You promised the world and I fell for

Kamu janjikan aku dunia dan aku percaya (akan janjimu)

I put you first and you adored it

Aku selalu mengutamakanmu dan kamu menyukainya

Set fires to my forest

(Hingga kamu) menyalakan api di dalam hutanku

And you let it burn

Dan kamu biarkan (hutanku) terbakar

Sang off key in my chorus

Menyanyi sumbang pada bagian chorus (dari laguku)

‘Cause it wasn’t yours

Karena kamu merasa (lagu) itu bukan milikmu

I saw the signs and I ignored it

Aku sudah membaca tanda-tandanya dan aku tidak

mengindahkannya

Rose colored glasses all distorted

Kaca berwarna merah mawar yang abstrak

Set fire to my purpose

Nyalakan api pada tujuanku