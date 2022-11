Dapat Dua Standing Ovation, Rachel Manurung Juara The Indonesian Next Big Star

Rachel Manurung keluar sebagai juara usai tampil di babak grand final The Indonesian Next Big Star sukses diadakan pada Jumat (18/11/2022) malam. Rachel Manurung bersama grand finalis dan juri The Indonesian Next Big Star di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Jumat (18/11/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rachel Manurung keluar sebagai juara usai tampil di babak grand final The Indonesian Next Big Star sukses diadakan pada Jumat (18/11/2022) malam.

Malam itu Rachel berhasil mengungguli dua pesaingnya yakni Iqua dan Kim. Penampilan Rachel juga kembali mendapat standing ovation dari para juri.

Judika, Maia Estianty, Sandhy Sondoro, dan 2 juri internasional Jay dan DK, yang merupakan personel boyband Korea iKon memberikan standing ovation atas penampilan Rachel saat menyanyakin lagu Beggin dari Maneskin.

Sebelum pengumuman juara, Maia dan Judika sama-sama dibuat bingung karena penampilan tiga peserta dianggap sangat baik.

"Aku enggak tahu, tiga-tiganya adalah juara," kata Maia Estianty di panggung The Next Big Star, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Jumat (18/11/2022).

"Gue enggak main aman, ketiganya punya karakter. Mereka tampil maksimal dan bikin pusing," balas Judika.

Barulah saat pengumuman juara, nama Rachel keluar dari mulut Robby Purba yang merupakan host dalam acara tersebut.

"Rachel, you're the winner of The Indonesian Next Big Star," kata Robby Purba disambut riuh penonton.

Usai menjadi juara, Rachel berhasil membawa pulang uang senilai Rp 150 juta dan mobil yang diberikan langsung oleh Valencia Tanoesoedibjo.

Seperti diketahui The Indonesian Next Big Star merupakan ajang pencarian bakat yang bertujuan untuk mencari talenta agar bisa go internasional.

Oleh karenanya selain ada juri dari Indonesia, acara ini juga menghadirkan juri dari luar negeri yakni dua member iKON, Jay dan DK.

"Jurinya juga ada nasional dan Internasional yang sudah menjuri dari awal. Mengapa begitu? Karena kita sebagai MNC Group sudah memproduksi talent search sejak lama. Kita bikin dari digital dan televisi. Visinya bisa mendapatkan talent dari Indonesia dan Mancanegara yang bisa kita kembangkan," terang Valencia Tanoesoedibjo.

"Jadi sesuai tagline jadilah Bintang International. Jadi kita harus ada input dari juri Internasional. Makanya kita milih Jay dan DK. Kenapa K-Pop? Karena ini sedang mendunia dan bisa jadi masukan yang besar bagi para kontestan kami dan grand finalis kami," sambungnya lagi.