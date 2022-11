Rekomendasi 7 Drama Korea dengan Rating Tinggi selama November 2022, Ada One Dollar Lawyer

One Dollar Lawyer. Simak rekomendasi tujuh drama Korea yang meraih rating tertinggi selama November 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak rekomendasi tujuh drama Korea yang meraih rating tinggi selama November 2022.

Di pekan pertama November 2022, drakor Bad Prosecutor yang dibintangi Do Kyung Soo meraih rating sebesar 6,3 persen.

Sementara itu, tiga drakor, yaitu Three Bold Siblings, One Dollar Lawyer, dan Under's the Queen's Umbrella stabil dengan rating di atas 10 persen.

Bahkan, One Dollar Lawyer meraih rating 15,2 persen saat penayangan episode terakhirnya, dikutip dari KPopMap.

Dirangkum Tribunnews.com, simak rekomendasi drama Korea berikut ini:

1. Three Bold Siblings (ongoing, 50 episode)

Kim Tae Joo (Lee Ha Na) adalah anak tertua dari tiga bersaudara.

Ia berhati hangat dan toleran, tapi juga temperamental.

Tae Joo memutuskan hubungan dengan semua orang yang tidak disukainya.

Suatu hari, Tae Joo bertemu Lee Sang Joon (Lim Ju Hwan) lagi setelah bertahun-tahun.

Keduanya pernah bersekolah di sekolah dasar yang sama.

Sang Joon adalah aktor populer yang sensitif, imajinatif, dan cerdas.

Ia juga merupakan anak tertua di keluarganya.

Sejak kecil, Sang Joon disayang oleh keluarganya.