Chord dan Lirik Lagu Keroncong Dewi Murni - Sundari Soekotjo: Dewi Murni Berkembenkan Sutra Ungu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan kunci gitar lagu keroncong Dewi Murni yang dinyanyikan Sundari Soekotjo.

Lagu keroncong Dewi Murni juga dipopulerkan oleh Mus Mulyadi.

Lirik dan kunci gitar Dewi Murni - Sundari Soekotjo :

[Intro]

C G7 C C7 F G7 C C7

[Verse]

F G7 C

Dewi Murni berkembenkan sutra ungu

G7

Melambai meriak rasa

G7 D7

Semerbak memenuhi

G7

Angkasa beralih biru

[Chorus]



G7 F

Di baliknya awan

G7 C

Membayang pelangi beraneka warna

G7

Menantikan sang Dewi Murni

C C7 F

Turun bermandi di telaga dewa

[Verse 2]

F G7 C

Kuntum bunga semua

C7 F G7 C

Serentak mekar menyebar wangi

G7

Untuk menyambut Dewi Murni

C C7 F

Meniti pelangi turun mandi

[Interlude]

G7 C C7 F G7 C C7

[Verse]



F G7 C

Dewi Murni berkembenkan sutra ungu

G7

Melambai meriak rasa

G7 D7

Semerbak memenuhi

G7

Angkasa beralih biru

[Chorus]

G7 F

Di baliknya awan

G7 C

Membayang pelangi beraneka warna

G7

Menantikan sang Dewi Murni

C C7 F

Turun bermandi di telaga dewa

[Verse 2]

F G7 C

Kuntum bunga semua

C7 F G7 C

Serentak mekar menyebar wangi

G7

Untuk menyambut Dewi Murni

C C7 F

Meniti pelangi turun mandi

[Outro]

G7 C

(Tribunnews.com)