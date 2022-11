Dispatch Ungkap Lee Seung Gi Tidak Dibayar Selama 18 Tahun Bermusik

TRIBUNNEWS.COM - Dispatch mengungkapkan Lee Seung Gi tidak pernah dibayar untuk karier musiknya selama 18 tahun terakhir.

Seperti diketahui, Lee Seung Gi debut sejak 2004 dengan merilis 137 lagu dan belum mendapatkan bayaran selama 18 tahun terakhir dengan 'kontrak budak' untuk Hook Entertainment hingga saat ini.

Pada tahun 2004, Lee Seung Gi merilis lagu debutnya yaitu 'Because You Are My Girl', dikutip dari news.sbs.co.kr.

'Because You Are My Girl' menjadi hit besar yang membuat Lee Seung Gi langsung menjadi bintang.

Kemudian Lee Seung Gi memantapkan posisinya sevagai solois top dengan lagunya “Delete”, memenangkan penghargaan Rookie of the Year di Seoul Music Awards, SBS Gayo Daejeon, dan MBC Gayo Daejejeon, dikutip dari koreaboo.com.

Lee Seung Gi menjual setidaknya 100.000 eksemplar dari tiga album lengkap pertamanya, dirilis pada tahun 2004, 2006, dan 2007.

Lagu-lagu Lee Seung Gi sejak saat itu mendapati puncak popularitas di pasar penggunaan musik melalui penjualan nada dering, ringback, dan BGM Cyworld , dikutip dari allkpop.com.

Namun dokumen yang mencatat pendapatan dan pengeluaran musik Lee Seung Gi selama Juni 2004 - Agustus 2009 telah menghilang.

Oleh karena itu, tidak dapat melihat penghasilan yang dihasilkan selama periode waktu beberapa hits penyanyi terbesar dirilis, termasuk tahun 2004.

Berawal dari Salah kirim

Lee Seung Gi mendapatkan pesan pada 29 Januari 2021.

Pesan tersebut menyebutkan tentang rincian penjualan album Lee Seung Gi.

Dari pesan yang ia terima, Lee Seung Gi merasa senang.

Lee Seung Gi merasa bahwa ia bukanlah penyanyi minus.

"Saya bukan penyanyi minus” (yang berarti dia kehilangan uang untuk rilis musik),"

Tidak hanya itu, Lee Seung Gi juga mengira akan mendapatkan keuntungan yang banyak.

“Saya, mendapat untung dari lagu ini.”

Kemudian Lee Seung Gi membagikan pesan ini kepada seorang musisi senior.

