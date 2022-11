Dokter Reisa Broto Asmoro Berbagi Cerita Cinta Sejati Bersinar Bagai Berlian  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Anita K Wardhani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Cinta sejati kerapkali disamakan dengan indahnya kilau berlian.

Tak jarang, beberapa orang mewujudkan rasa cintanya melalui perhiasan.

Hal ini mengemuka saat Meet & Greet Love Story bersama Dr Reisa Broto Asmoro.

Dalam acara yang digelar Brand Diamond ternama Parva bersama Kresna Gold and Diamond ini, dokter cantik mantan Putri Indonesia berbagi cerita cinta sejatinya.

Sebelumnya di akun instagram Reisa mengungkapkan rasa cinta sejati dan berlian.

"True love stories never have endings just like rings and it glows from within just like diamonds," demikian dikutip dari akun instagramnya.

Kresna Gold and Diamonds, toko emas yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.97, Mangkukusuman Kec. Tegal Timur, Kota Tegal - Jawa Tengah ini sengaja menggelar acara dengan bintang tamu dokter Reisa.

Event adalah salah satu kegiatan activity dalam rangkaian campaign Love Story, yang beberapa saat lalu telah diselenggarakan di Jakarta.

Rangkaian kegiatan acara pada saat event berlangsung diantaranya: pameran produk terbaru Love Story by PARVA, talkshow seputar aktifitas keseharian bersama keluarga, karier di bidang medis & entertainment , foto bersama Dr Reisa Broto Asmoro, dan kuis interaktif yang dapat membuat suasana menjadi lebih santai.

Dengan diselenggarakannya Meet & Greet Love Story bersama Dr. Reisa Broto Asmoro menunjukan bahwa saat ini kebutuhan masyarakat akan perhiasan berlian semakin hari semakin meningkat, pascaterpuruk akibat merebaknya wabah Pandemic Covid-19 yang telah melanda dunia dan berdampak besar pada perekonomian global.

Ini adalah saat yang tepat untuk memulai berinvestasi lagi.

Selain karena berlian yang merupakan symbol kemewahan dan barometer tingkat strata seseorang, berlian juga memiliki nilai investasi yang stabil dan bahkan selalu naik setiap tahunnya.