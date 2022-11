Foto-foto Momen Ulang Tahun Atta Halilintar, Dirayakan Bersama Keluarga dan Rekan Artis: Happy Day

TRIBUNNEWS.COM - Berikut beberapa foto momen ulang tahun Atta Halilintar yang ke-28.

Atta Halilintar genap berusia 28 tahun pada Minggu (20/11/2022) lalu.

Aurel Hermansyah bersama keluarga dan rekan artis pun memberikan kejutan ulang tahun untuk Atta Halilintar.

Dalam momen bahagia tersebut, Atta Halilintar juga membagikan momen kebersamaan keluarganya.

Terdapat video singkat Ameena Hanna Nur Atta yang memegang balon dan dipakaikan jaket hitam milik Atta Halilintar.

"Happy day with best wife, best daughter and best friend," tulis keterangan postingan di Instagram @attahalilintar.

Kemudian, Atta Halilintar juga merekam momen makan malam atau dinner bersama keluarga besarnya, termasuk gen Halilintar.

Momen Atta Halilintar makan malam atau dinner bersama keluarga besar saat merayakan ulang tahun ke-28. (Instagram Story @attahalilintar)

Selain itu, Atta Halilintar juga membagikan momen anggota keluarganya menyanyi bersama.

Pertama, terlihat Arsy Hermansyah yang bernyanyi bersama Aurel Hermansyah dan Amora Lemos.

Kemudian, Aurel Hermansyah juga menyanyi duet bersama Yuni Shara, kakak dari Krisdayanti.

Lalu ada Anang Hermansyah yang tak mau kalah.

"Pipi @ananghijau," tulis Atta.

Kiri ke kanan: Arsy Hermansyah bernyanyi bersama Aurel Hermansyah dan Amora Lemos - Aurel Hermansyah menyanyi duet bersama Yuni Shara, kakak dari Krisdayanti - Anang Hermansyah menyanyi. Lalu ada Anang Hermansyah yang tak mau kalah. (Kolase Tribunnews / Instagram Story @attahalilintar)

Pada momen dinner dan menyanyi tersebut, semua kompak memakai dresscode hitam.

Terlihat beberapa hiasan balon berwarna gold, silver, dan hitam.