Kalahkan BLACKPINK, BTS Raih Penghargaan Favorit K-Pop Artist di American Music Awards

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bangtan Boys (BTS) berhasil memenangkan penghargaan kategori baru di ajang American Music Awards (AMA) 2022.

Dilansir dari Soompi, Senin (21/11/2022), grup besutan Big Hit Music ini memenangkan penghargaan kategori Favorite K-Pop Artist di AMA 2022.

Dalam nominasi ini, BTS berhasil mengalahkan 4 pesaingnya yaitu BLACKPINK, SEVENTEEN, TWICE, dan TXT.

Kemenangan BTS ini juga sekaligus menjadi kemenangkan perdana bagi artis K-Pop di kategori tersebut.

Selain Favorite K-Pop Artist, BTS menjadi artis yang berhasil meraih penghargaan Favorite Pop Duo or Group.

Memanangkan penghargaan tersebut sekaligus menjadi piala keempat BTS sejak 2017 lewat lagu "DNA" saat itu.

Dengan begitu BTS menjadi satu-satunya artis yang berhasil memiliki piala Favorite Pop Duo or Group 4 kali berturut-turut dalam 50 tahun sejarah AMA.

Sebelumnya, BTS memegang rekor sebagai artis pemenang piala Favorite Pop Duo or Group sebanyak 3 kali bersama Aerosmith, One Direction, The Black Eyed Peas, dan Hall & Oates.

American Music Awards 2022 ditayangkan langsung dari Microsoft Theater di L.A. LIVE Los Angeles pada Minggu (20/11/2022).