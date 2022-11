Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia Lagu Dreamers - Jungkook BTS

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan bahasa Indonesia lagu Dreamers dari Jungkook dalam artikel ini.

Jungkook BTS jadi salah satu musisi yang tampil dalam pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar, Minggu (20/11/2022).

Pemilik nama lengkap Jeon Jungkook itu membawakan lagu terbarunya yang terjudul Dreamers.

Lagu Dreamers menggunakan lirik berbahasa Inggris.

Sesuai dengan judulnya, Dreamers menceritakan tentang pemimpi yang berjuang mewujudkan cita-citanya.

Penampilan Jungkook BTS pada opening Piala Dunia 2022 di Qatar, Minggu (20/11/2022). (Tangkapan layar YouTube FIFA)

Baca juga: Foto-foto Jungkook BTS Bertemu Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022, Berharap Pemain Tak Terluka

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Dreamers - Jungkook BTS:

Look who we are, we are the dreamers

(Lihatlah siapa kami, kami adalah pemimpi)

We’ll make it happen ’cause we believe it

(Kami akan mewujudkannya karena kami percaya)

Look who we are, we are the dreamers

(Lihatlah siapa kami, kami adalah pemimpi)

We’ll make it happen ’cause we can see it

(Kami akan mewujudkannya karena kami dapat melihatnya)

Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah

(Karena yang menjaga gairah, hormati, oh ya)

Cause to the one that got the magic, respect, oh yeah

(Karena yang punya keajaiban, hormati, oh ya)

Gather ’round now look at me

(Berkumpul sekarang lihatlah aku)

Respecting love the only way

(Menghormati cinta adalah satu-satunya cara)

If you wanna come, come with me

(Jika kamu ingin datang, ikutlah denganku)

The door is open everyday

(Pintu terbuka setiap hari)

This one plus two rendezvous all at my day

(Ini satu ditambah dua pertemuan semua pada hariku)

This what we do, how we do

(Ini yang kami lakukan, bagaimana kami melakukannya)

Look who we are, we are the dreamers

(Lihatlah siapa kami, kami adalah pemimpi)

We’ll make it happen ’cause we believe it

(Kami akan mewujudkannya karena kami percaya)

Look who we are, we are the dreamers

(Lihatlah siapa kami, kami adalah pemimpi)

We’ll make it happen ’cause we can see it

(Kami akan mewujudkannya karena kami dapat melihatnya)

Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah

(Karena yang menjaga gairah, hormati, oh ya)

Cause to the one that got the magic, respect, oh yeah

(Karena yang punya keajaiban, hormati, oh ya)

Look who we are, we are the dreamers

(Lihatlah siapa kami, kami adalah pemimpi)

We’ll make it happen ’cause we believe it

(Kami akan mewujudkannya karena kami percaya itu)

Look who we are, we are the dreamers

(Lihatlah siapa kami, kami adalah pemimpi)

We’ll make it happen ’cause we can see it

(Kami akan mewujudkannya karena kami dapat melihatnya)

Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah

(Karena yang menjaga gairah, hormat, oh ya)

Cause to the one that got the magic, respect, oh yeah

(Karena yang memiliki keajaiban, hormat, oh ya).

(Tribunnews.com)