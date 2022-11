Lirik Lagu Bukan Pilihan - Jesenn: Bukan Aku yang Sedang Bertahan, Namun Cintaku Bukan Pilihan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Bukan Pilihan yang dinyanyikan oleh Jesenn.

Video klip Bukan Pilihan telah dirilis pada 15 September 2022 di YouTube JESENN.

Musik video Bukan Pilihan telah ditonton lebih dari 136,2 ribu kali hingga Senin (21/11/2022).

Lirik Lagu Bukan Pilihan - Jesenn:

Lelah, semua cara tlah ku,

Coba, membingkai cerita

Tentang dua rasa,

Saling memadu cinta

Usai, semua daya yang ku,

Punya, tuk pertahankanmu

Kini kau menghilang,

Kembali ke hatinya

Dan kini ku tahu

Salah, cinta ini tuk berlabuh

Mungkin bukan waktu tuk bersauh

ku biarkan kita berlalu

Kisah kita terhapus waktu

Ku mengerti,

Bukan aku yang sedang bertahan,

Namun cintaku bukan pilihan

Kurelakan semua kisah kita

Cause, we're just not meant to be

Lelah, semua daya yang ku,

Punya, tuk pertahankanmu

Kini kau menghilang

Kembali ke hatinya

Dan kini ku tahu

Salah, cinta ini tuk berlabuh

Mungkin bukan waktu tuk bersauh

ku biarkan kita berlalu

Kisah kita terhapus waktu

Ku mengerti,

Bukan aku yang sedang bertahan,

Namun cintaku bukan pilihan

Kurelakan semua kisah kita

Cause, we're just not meant to be

Sgala rasa yang ku berikan

Sempat buat mu bahagia

Berkali ku mencoba tuk bertahan

Walau ku bukan yang engkau cinta

Salah, cinta ini tuk berlabuh

Mungkin bukan waktu tuk bersauh

ku biarkan kita berlalu

Kisah kita terhapus waktu

Ku mengerti,

Bukan aku yang sedang bertahan,

Namun cintaku bukan pilihan

Kurelakan semua kisah kita

Cause, we're just not meant to be

