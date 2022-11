Chord Gitar dan Lirik Lagu Terima Kasih Guruku: Terima Kasihku, Ku Ucapkan

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Terima Kasih Guruku.

Terima Kasih Guruku merupakan lagu yang Sri Widodo yang dipopulerkan oleh A T Mahmud.

Lagu Terima Kasih Guruku sangat cocok dinyanyikan saat peringatan Hari Guru pada 25 November.

Karena dalam lagu Terima Kasih Guru mengandung ungkapan rasa syukur para siswa atas jasa guru-guru yang telah membimbingnya.

Dalam lagu Terima Kasih Guruku terdapat petikan lirik 'Terima kasihku ku ucapkan, pada guruku yang tulus'.

Untuk lebih lengkapnya, simak chord gitar dan lirik lagu Terima Kasih Guruku berikut ini:

Baca juga: Lirik Lagu Hymne Guru dan Terima Kasihku, Lagu untuk Guru di Hari Guru Nasional 25 November 2020

Intro:

Am G F Am

Dm Am F G Am

Am G

Terima kasihku ku ucapkan

F Am

Pada guruku yang tulus

Dm Am

Ilmu yang berguna selalu di limpahkan

F G Am

Untuk bekalku nanti

Am G

Setiap hari ku di bimbingnya

F Am

Agar tumbuhlah bakatku

Dm Am

Kan ku ingat selalu nasihat guruku

F G Am

Terimakasihku ku ucapkan...

Am G

Terima kasihku ku ucapkan

F Am

Pada guruku yang tulus

Dm Am

Ilmu yang berguna selalu di limpahkan

F G Am

Untuk bekalku nanti

Am G

Setiap hari ku di bimbingnya

F Am

Agar tumbuhlah bakatku

Dm Am

Kan ku ingat selalu nasihat guruku

F G Am

Terimakasihku ku ucapkan...

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)