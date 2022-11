Lirik Lagu LDR - OKAAY: Berlarilah Sekuat Kau Bisa, Wujudkan Semua yang Buatmu Bahagia

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik Lagu LDR pada artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'Wujudkan semua yang buatmu bahagia'.

Lagu LDR dirilis pada 12 Agustus 2022 dalam album yang bertajuk Together We Are OKAAY.

OKAAY itu sendiri grup duo yakni terdiri dari Okin dan Kay.

Lirik Lagu LDR - OKAAY

Hai, selamat pagi, sayangku

Kutahu kau mendengarku

Saat kuresah menunggu, menanti hadirmu

Hai, sedang apa kau di sana

Tak sabar ku 'tuk berjumpa

Peluk dirimu, tertawa bersamamu

Berlarilah sekuat kau bisa

Wujudkan semua yang buatmu bahagia

Tenanglah kutahu kau hebat

Ingatku s'lalu di sini menjagamu

Hai, sedang apa kau di sana

Tak sabar ku 'tuk berjumpa

Peluk dirimu, tertawa bersamamu

Berlarilah sekuat kau bisa

Wujudkan semua yang buatmu bahagia

Tenanglah ku tahu kau hebat

Ingatku s'lalu di sini menjagamu

Jangan kau takut

Percaya padaku

Ku 'kan selalu ada di sampingmu

Sampai kau mampu untuk, oh

Berlarilah sekuat kau bisa

Wujudkan semua yang buatmu bahagia

Tenanglah kutahu kau hebat

Ingatku selalu di sini, oh menjagamu, ah

Wujudkan semua yang buatmu bahagia

Tenanglah kutahu kau hebat

Ingatku selalu di sini

Oh, ingatku selalu di sini menjagamu

Oh, sayangku

