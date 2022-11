Personel NCT Dream Jadi Perhatian Pakai Baju Kembar Hijau Terang, Tutupi Wajah dengan Masker & Topi

TRIBUNNEWS.COM - Boy band NCT Dream kembali membuat netizen gagal fokus.

Kemarin akun Instagram @nct_dream baru saja memposting foto-foto personel NCT Dream.

Foto terbaru yang diposting adalah tentang aktivitas mereka saat akan melaksanakan tur ke Jepang.

Postingannya kali ini benar-benar membuat para netizen, terutama fans-nya merasa gemas.

Bagaimana tidak, para personel boy band NCT Dream ini tampil menggunakan pakaian yang kembar.

Mereka menggunakan pakaian hoodie berwarna hijau cerah atau hijau neon.

Postingan akun Instagram resmi NCT Dream ini telah disukai sebanyak 1,7 jutaan orang di Instagram.

Banyak netizen yang memberikan komentar lucu di postingan foto ini.

Akun Instagram @kalyaislamadina tampak berkomentar "Gemes banget".

Tak hanya itu, netizen juga berkomentar bahwa warna pakaian yang mereka kenakan mirip seperti warna stabilo.

"Kiyowooo kaya stabiloooo" tulis @frdmn_25 pada postingan Instagram tersebut.

Para netizen tampak kagum dan gemas dengan pakaian yang mereka kenakan saat itu.

Karena tak hanya hoodie dan setelan celananya saja, topi, sepatu dan masker mereka pun tampak sama, berwarna putih.

Personel NCT Dream Berpakaian Kembar

NCT Dream merupakan boy band sub unit ke-3 dari boy group NCT.

Boy band ini memulai debutnya pada 24 Agustus 2016 lalu.

NCT Dream terdiri dari 7 personel, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung.

Kabar terbarunya, NCT Dream akan menjalani tur di Jepang.

Tur NCT Dream kali ini bertajuk 'The Dream Show2: In A Dream in Japan'.

Jadwal turnya dimulai pada 27 November pukul 16.00 (KST).

