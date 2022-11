Sabet Piala Citra Kedua Kalinya, Putri Marino Persembahkan untuk Kelurga

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Putri Marino berhasil meraih Piala Citra keduanya malam ini di Festival Film Indonesia (FFI) 2022 yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022).

Di perhelatan ini, Putri Marino menjadi pemenang untuk kategori Pemeran Pendukung Wanita Terbaik atas perannya di film Losmen Bu Broto.

Ia mengalahkan empat nominator lainnya, yakni Laura Basuki (Before, Now & Then), Maudy Ayunda (Losmen Bu Broto), Ratu Felisha (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas), dan Sheila Dara (Noktah Merah Perkawinan).

"Rasanya happy, bahagia, bersyukur sekali bisa dapat piala ini lagi," kata Putri Marino.

"Piala ini akan aku jadikan motivasi untuk bekerja dengan lebih baik kedepannya, bekerja dengan semangat untuk menghasilkan film yang lebih baik dan berkualitas untuk Indonesia," lanjutnya.

Putri Marino tetap mengapresiasi para nominator lain yang menurutnya juga luar biasa bagus.

Menurut Putri, para nominator lain juga pemenang dalam nominasi.

"Aku melihat semua yang ada di nominasi ini bukan saingan, tapi partner untuk mengembangkan film Indonesia," jelasnya.

Adapun Piala Citra kali ini ia persembahkan untuk keluarga dan tim produksi film Losmen Bu Broto.

"Ini buat keluarga aku, buat semua cast dan kru di Losmen Bu Broto dan yang pasti sutradaraku," ujar Putri Marino.

Sebelumnya, Putri Marino berhasil membawa pulang Piala Citra di FFI 2017 berkat perannya dalam film Posesif.