Afgan, Judika hingga Dewa 19 Siap Meriahkan Acara Bertajuk Jackson’s All Stars Vol.3 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Afgan hingga grup musik Dewa 19 bakal memeriahkan acara bertajuk Jackson’s All Stars Vol.3 yang bertempat di Senopati, Jakarta Sekatan.

Berlokasi di Ms. Jackson Jakarta Bar & Lounge, para pengunjung nantinya akan disajikan live musik dalam sepekan ke depan bersama musisi Tanah Air bertabur bintang.

Jackson’s All Stars Vol.3 dijadwalkan berlangsung pada 29 November – 4 Desember 2022.

Enam nama bintang besar dari panggung musik Indonesia akan dihadirkan sekaligus menandakan kembalinya acara yang sempat terhenti karena pandemi covid-19.

CEO Quarterback Asia, Matthew Sumapung menyebut pagelaran Jackson’s All Stars Vol.3 sebagai bentuk apresiasi dan konsistensi Jackson yang telah berdiri sejak 2018 sebagai musik bar.

“Jackson’s All Stars merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Ms. Jackson sebagai bentuk apresiasi terhadap musik Indonesia yang dipenuhi oleh musisi bertalenta. Setelah hiatus selama dua tahun, kami ingin menginformasikan kepada publik bahwa Ms. Jackson hadir kembali dengan visi yang sama, memberikan tontonan kelas dunia untuk para pecinta musik,” kata Matthew.

Pemilihan para guest stars memiliki banyak faktor. Salah satu yang dianggap penting adalah bagaimana kontribusi mereka bagi pekembangan musik di Indonesia.

“Pemilihan guest stars memakan waktu lebih dari satu tahun. Kami pilih sebagai bentuk apresiasi dari Ms. Jackson mewakili penikmat musik Indonesia. Mengingat sumbangsih besar mereka terhadap perkembangan musik nasional yang dapat dilihat dari eksistensi mereka yang tak lekang dimakan zaman,” sambung Matthew lagi.

Reservasi dan pemillihan meja sudah dapat dilakukan langsung dengan menghubungi langsung nomor 0811-955-500.

Selain itu, para penggemar yang tidak kebagian, masih tetap dapat menikmati dengan cara datang on the spot dan membayar First Drink Charge (FDC).

Selama enam hari, berikut jadwal lengkap dari Jackson’s All Stars Vol.3:

- 29 November : Reza Artamevia

- 30 November : Judika

- 1 Desember : Afgan

- 2 Desember : Project Pop

- 3 Desember : Dewa19 feat. Marcello Tahitoe

- 4 Desember : Maliq & D’Essentials