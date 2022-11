Deretan Pemenang Piala Citra di Festival Film Indonesia 2022, Rima Melati hingga Ladya Cheryl

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Malam anugerah Festival Film Indonesia (FFI) 2022 digelar hari ini, Selasa (22/11/2022).

Pengumuman penghargaan pemenang nominasi FFI 2022 disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube dan live Instagram akun Festival Film Indonesia.

Dari 22 nominasi di FFI 2022, film 'Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar' dan 'Before, Now, & Then Nana' berhasil membawa pulang banyak Piala Citra tahun ini.

Berikut daftar pemenang Piala Citra di Festival Film Indonesia 2022:

- Animasi Film Pendek Terbaik

Blackout

- Film Cerita Pendek Terbaik

Dancing Colors

- Penata Busana Terbaik

Gemailla Gea Gerantiana (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas)

- Penata Rias Terbaik

Eba Sheba (Kadet 1947)



- Pemeran Pendukung Wanita Terbaik

Putri Marino (Losmen Bu Broto)

- Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Slamet Raharjo Djarot (Cinta Pertama, Kedua & Ketiga)

- Penghargaan Khusus Dewan Juri Akhir

Film Pendek Membicarakan Kejujuran Diana

- Penata Efek Visual Terbaik

Abby Eldipie (Pengabdi Setan 2: Communion)

Daftar pemenang FFI 2022 - (FFI)

- Penyunting Gambar Terbaik

Akhmad Fesdi Anggoro (Before, Now, & Then)

- Penata Musik Terbaik

Ricky Lionardi (Before, Now, & Then Nana)