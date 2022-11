Gracia Indri Lahirkan Anak Pertama Berjenis Kelamin Perempuan, Banjir Ucapan dari Rekan Artis

TRIBUNNEWS.COM - Kebahagiaan tengah menyelimuti Gracia Indri dan suaminya, Jeffrey Slijpen.

Gracia Indri baru saja melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan.

Kabar tersebut dibagikan Gracia Indri melalui akun Instagram pribadinya @graciaz14, Selasa (22/11/2022).

Gracia Indri tampak mengunggah foto-foto dirinya pasca-melahirkan.

Ada lima foto sekaligus yang dibagikan Gracia Indri.

Foto pertama adalah momen dirinya menggendong buah hatinya, hingga potret sang bayi dalam gendongan Jeffrey.

Pada caption foto unggahannya, Gracia Indri menuliskan nama sang putri.

"Welcome to our world baby

NOVA LYNN SLIJPEN," tulis Gracia.

Wanita 32 tahun itu menuliskan kebahagiaan atas kelahiran sang putri.

Diakui Gracia Indri, paras sang putri lebih cantik dari bayangannya.

"Bahkan kamu lebih cantik dari mimpi kita.

"Begitu banyak cinta untukmu," sambung Gracia Indri dalam bahasa Inggris.

Unggahan Gracia Indri tersebut langsung dibanjiri komentar dari rekan-rekan sesama artis.